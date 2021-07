Doctor Strange in the Multiverse of Madness podría presentar a Capitana Carter

Mientras que "What If ...?" de Marvel Studios originalmente se creía que era una serie de antología independiente, ha surgido otra evidencia que apunta a que es un canon en el Universo Cinematográfico de Marvel gracias a un posible crossover con Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En el último episodio de The Disinsider Show, los presentadores compartieron el rumor de que Hayley Atwell hará una aparición en Doctor Strange in the Multiverse of Madness como el Capitán Carter, la versión alternativa del personaje que toma el Super Soldier Serum en lugar de Steve Rogers.

Como te hemos compartido en La Verdad Noticias, What If de Marvel hace cambios en sus personajes clásicos como Peggy Carter, Doctor Strange, Tony Stark y muchos más así como giros nuevos a historias del Universo Marvel.

¿Quién es la Capitana Carter?

Capitana Carter es el primer supersoldado en What If...

Si bien esta idea se ha explorado en cómics y videojuegos, está a punto de recibir un gran foco de atención en la serie animada "What If ...?" con un episodio que explorará a Peggy Carter obteniendo superpoderes y un escudo adornado con Union Jack y convirtiéndose en la heroica Capitana Carter.

Peggy Carter recibió este nombre tras convertirse en un supersoldado británico ya que Capitán Gran Bretaña es el nombre de otro superhéroe de Marvel. Steve Rogers, mientras tanto, se unirá a la pelea con un traje estilo Iron Man.

Después de aparecer por primera vez en Captain America: The First Avenger, Peggy consiguió su propio One-Shot, una serie de dos temporadas, apareció en Agents of SHIELD, tuvo un cameo en Captain America: The Winter Soldier, uno en Ant-Man, y murió en Captain America: Civil War.

A pesar de su desaparición, el personaje regresó en Avengers: Endgame gracias a todos los viajes en el tiempo, y su baile con Steve incluso terminó la película. Y, como era de esperar, interpretará a Peggy en What If ...?.

Dado que Atwell es un elemento fijo del MCU, su regreso tiene sentido, con la presentación de Capitán Carter el próximo mes. Y si Loki, Scarlet Witch y otros personajes de Marvel están programados para unirse al caos de Doctor Strange 2, ¿por qué no incluir a una Peggy superpoderosa en la mezcla?.

¿Qué pasa en Doctor Strange 2?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega a cines en 2022

Con Doctor Strange 2 explorando el multiverso, no es del todo sorprendente que se conecte con un programa como What If...?. Por supuesto, no se ha confirmado que la serie animada sea canon de MCU, a pesar de lo que ha dicho la estrella de Loki, Tom Hiddleston.

Por otra parte, su serie reciente terminó su primera temporada con la fragmentación del tiempo, lo que podría configurar los eventos de What If...? y Doctor Strange 2, y posiblemente Spider-Man: No Way Home.

Si la nueva película, de hecho, verá al Hechicero Supremo atravesando diferentes realidades, las posibilidades son infinitas. De hecho, la película podría ser una versión live action de What If ...? que podría cambiar el futuro del MCU.

Y Marvel nunca ha tenido reparos en traer al personaje de Atwell una y otra vez con Capitana Carter siendo la más atrevida hasta el momento. What If...? se estrena el 11 de agosto en Disney + . Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena el 25 de marzo de 2022.

