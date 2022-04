Doctor Strange in the Multiverse of Madness alcanza la mejor preventa del año

Luego de que se anunciara el lanzamiento de la preventa para la película de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", se registró que este título tuvo la mejor preventa en las primeras 24 horas.

La película tendrá su estreno mundial el próximo 5 de mayo y ante ello, en Latinoamérica lo tendrá un día antes; como era de esperarse los fanáticos del UCM abarrotaron los sitios de venta de los boletos.

En La Verdad Noticias te compartimos que adelantaron estreno de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' en México, por lo que llegará a las salas de cine mexicanas el 04 de mayo

Doctor Strange alcanza la segunda mejor preventa del año

En menos de 24 horas registro grandes números en preventas

Después de haber desatado la furia de los fanáticos del Universo Cinematográfico Marvel, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" se logró posicionar como una de las mejores preventas para este 2022.

Luego de "Spider-Man: No Way Home", esta secuela de Doctor Strange se colocó como la segunda película con mayor número de ingresos en las preventas de superhéroes.

Cabe mencionar que la nueva película "The Batman" fue uno de los mayores éxitos mundiales dentro de la industria cinematográfica con una recaudación de 713 millones de dólares (14 mil 338 millones 087 mil 760 pesos).

Por el momento, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" apunta a ser otro de los grandes éxitos que este 2022 tiene preparado.

¿Cuánto durará la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Como bien te hemos platicado, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" es una de las películas más esperadas del año, luego del anuncio sorpresa de esta secuela, muchos de los fanáticos del UCM han estado al pendiente de cada novedad.

Uno de los rumores que han surgido alrededor de esta cinta, es que esta producción tendrá una duración de dos horas y seis minutos.

Ante ello muchos fanáticos han comparado a esta cinta con la película de "Eternals" la cual ha sido una de las producciones con mayor tiempo por sus 2 horas y 30 minutos que nos mantuvieron pegados a la pantalla grande.

