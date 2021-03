Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Tendrá un cameo sorpresa ¿Quién es?

Con el cierre de la asombrosa serie de WandaVision esta semana, es hora de mirar hacia adelante a todo lo que Marvel esta por traer. Y con la serie que se dice que allanará el camino a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la producción avanza a toda máquina con expectativas y rumores “geniales”.

La Verdad Noticias estuvo investigando y llegamos a la conclusión que nos referimos a nada más y nada menos que el cameo sorpresa será del propio Bruce Campbell.

Doctor Strange y Bruce Campbell

El director Sam Raimi y Bruce Campbell son conocidos por sus constantes colaboraciones, ya sean cameos o papeles protagónicos. Entonces, si esto es cierto, no es de extrañar en lo más mínimo.

¿Bruce Campbell reveló que aparece en Doctor Strange 2?

La leyenda de Evil Dead acudió a Twitter para provocar conversaciones sobre la película que está filmando actualmente. En la publicación en las redes sociales, Campbell se pone un poco descarado en su mensaje diciendo: "Vaya, fue genial, trabajar en una ciudad determinada, con un director determinado en una película determinada con un actor determinado, ¡seguro que lo fue!"

¿Y a qué director podría estar insinuando? No es como si tuviera alguna razón para estar guiñando un ojo a sus fans si estaba trabajando con otra persona. Groovy Bruce y Sam Raimi prácticamente van juntos como Chris Nolan y Michael Caine.

Campbell también compartió un video simplemente bromeando mientras les daba a los fanáticos una vista de la ubicación de su comedor. El video también lo muestra usando un filtro que lo hace parecerse a Richard Nixon.

Por la imagen, parece que se ha aventurado a Londres, así que tal vez haya una conexión con Spider-Man: Far From Home.

¿Qué personaje será Bruce Campbell en Doctor Strange 2?

Los detalles aún son vagos en torno a la secuela de Doctor Strange, excepto que se relacionará con WandaVision y Spider-Man: No Way Home. Cómo encaja Bruce Campbell en todo esto es una incógnita.

Sabemos que WandaVision puede tener o no un cameo explosivo durante el Episodio 8. ¿Podría ser Mephisto o Nightmare?

Es dudoso, pero tenerlo de regreso en el período de una película de Sam Raimi siempre es bienvenido sin importar el personaje. Eso es asumiendo que Campbell está realmente en la película.

Lo más probable es que solo esté haciendo su cameo habitual como un personaje aleatorio elegido por Raimi.

Dicho esto, todavía falta más de un año para saber cómo será una película de Sam Raimi ambientada en el MCU, y no en el Raimi-Spiderverse. Esperemos que los cines estén abiertos para entonces para que podamos experimentar el Multiverso de la locura en la pantalla más grande posible.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega a los cines el 25 de marzo de 2022.

