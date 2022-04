Doctor Strange in The Multiverse of Madness es prohibida en Egipto

Egipto ha cancelado Doctor Strange in The Multiverse of Madness, aunque no se han revelado los motivos del por qué no se exhibirá en aquel país, han asegurado que ha sido por la misma razón por que la Arabia Saudita también la prohibió y fue por incluir un personaje gay y temática LGBTI.

Han mencionado que varios países islámicos han prohibido la exhibición de la esperada cinta de Marvel; la película ha sido cancelada a menos de 10 días del estreno en cines en Egipto. Recordamos que también Marvel recibió censura en 2021, por lo que los fans de ese país no podrán ver la cinta.

Anteriormente en La Verdad Noticias te hemos compartido todo sobre la nueva película de Marvel. En el adelanto que se lanzó en la cuenta de YouTube de Marvel Latinoamérica, los fieles seguidores han expresado que la nueva película será una locura y expresaron: "Tremenda película que nos espera".

Cancelan Doctor Strange in The Multiverse of Madness en Egipto

Película de Marvel cancelada en Egipto

Han especulado que el motivo de la cancelación es que se sospecha por la inclusión de América Chávez, personaje abiertamente gay. Por otro lado, algunos proyectos de Marvel y Disney se han visto afectados por la censura, pues en el estreno de “Eternals” se vio afectado por un beso gay.

Además de que la película de Doctor Strange fue prohibida en Egipto, tampoco pudo verse en China, debido a los conflictos que mantenía con su país de origen la directora y ganadora del Oscar, Chloé Zhao.

¿Cuánto va a durar Doctor Strange?

Benedict Cumberbatch es el protagonista de la cinta de Marvel

La película protagonizada por el actor Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen llegará a los cines el próximo 5 de mayo de este 2022, pero los usuarios se han cuestionado la duración de la cinta y será de dos horas y media, por lo que la cinta será fundamental para el futuro del Universo de Marvel.

Marvel ha mantenido a los cinéfilos atentos a una prometedora cinta de su universo, la secuela de la película Doctor Strange in The Multiverse of Madness ha sido uno de los superhéroes más queridos. En su momento, el protagonista explicó que será la secuela importante del Hechicero Supremo.

