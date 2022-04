Doctor Strange: Todo sobre Multiverse of Madness

Si bien tomó varios años para que surgiera un seguimiento adecuado de "Doctor Strange", el superhéroe titular de la película ha estado ocupado gracias a las apariciones en películas en todo el Universo Cinematográfico de Marvel, incluidas dos de las secuelas de "Avengers" y "Spider-Man: Sin camino a casa".

La película también ve al director Sam Raimi regresando a dirigir un éxito de taquilla de superhéroes por primera vez después de su trabajo en la trilogía original de "Spider-Man". Mientras tanto, Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata, hace su primera aparición desde las alucinantes aventuras de "WandaVision". El hecho de que todos estos emocionantes elementos sean una parte destacada de "Multiverse of Madness" significa que los fanáticos tienen mucho para disfrutar en esta importante entrega de MCU.

Sin embargo, todavía hay toneladas de información detrás de escena que no es de conocimiento común sobre esta secuela tan esperada. Esto incluye los diversos retrasos en la fecha de lanzamiento, lo que llevó a Raimi a volver a dirigir tentpoles de superhéroes e incluso la importancia de que Danny Elfman sea el compositor de la película.

Así como el multiverso ofrece innumerables sorpresas para Doctor Strange, la verdad no contada de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ofrece montones de revelaciones emocionantes para los fanáticos de MCU.

Las ideas originales de Doctor Strange 2 del director Scott Derrickson

Cuando estás promocionando una gran película de historietas, la gente inevitablemente te preguntará sobre la posibilidad de una secuela. Esto es especialmente cierto cuando estás promocionando un nuevo título de MCU como "Doctor Strange". Incluso antes de que el original llegara a los cines de todo el mundo, el director Scott Derrickson estaba respondiendo consultas sobre cómo sería una posible secuela. Hablando con IGN , Derrickson dijo que quería explorar la Pesadilla del malvado Doctor Strange de los cómics, así como el dominio del personaje del Reino Pesadilla.

CinemaBlend informa que Derrickson hizo más comentarios sobre una posible continuación de "Doctor Strange", lo que indica un deseo de seguir el ejemplo de "The Dark Knight" para crear una secuela que fuera más profunda y "más visceral" que su predecesora. Una vez que se anunció oficialmente el proyecto, también hablaría constantemente sobre sus planes para hacer de "Multiverse of Madness" una película verdaderamente aterradora , mientras que un comentario en su Twitter indicó que una vez habló con la mente maestra de "Russian Doll", Natasha Lyonne, sobre un posible papel. en la película.

La eventual salida de Derrickson de "Multiverse of Madness" significó que nunca pudo realizar su visión de una secuela de "Doctor Strange". Sin embargo, está claro que Derrickson tenía una idea concreta de hacia dónde podría ir una secuela cada vez que surgían las preguntas inevitables sobre su existencia.

El anuncio oficial de Multiverse of Madness

Entre el aluvión de grandes anuncios de MCU en la Comic-Con de San Diego 2019 estaba la confirmación de que una secuela de "Doctor Strange" estaba en camino . La función obtuvo un título en forma de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", así como una fecha de lanzamiento del 7 de mayo de 2021. El productor Kevin Feige invitó al director Scott Derrickson y a la estrella Benedict Cumberbatch a hablar sobre el proyecto, y esta última figura fue recibida con una bulliciosa interpretación de "Feliz cumpleaños" ya que el panel se llevó a cabo en el cumpleaños del actor.

Más allá de las celebraciones oportunas, el panel también contenía un puñado de detalles superficiales sobre "Multiverse of Madness", incluido su objetivo de ser más una película de terror que cualquier proyecto anterior de MCU. Aquí también es donde Feige reveló que Elizabeth Olsen regresaría después de "WandaVision" para repetir su papel como la Bruja Escarlata.

No hubo mucho más de qué hablar sobre "Multiverse of Madness" en este evento, más allá de que Feige reafirmó en una interacción de broma con un miembro de la audiencia que tendría una clasificación PG-13, no R. Sin embargo, la revelación llamativa de esta producción. La existencia seguía siendo una ocasión trascendental para los fanáticos del personaje de Doctor Strange.

La pérdida de Derrickson como director

A principios de 2020, solo unos meses antes de que "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" comenzara a filmarse, la producción enfrentó un revés significativo cuando Variety anunció que Scott Derrickson dejaría el proyecto. Este fue un desarrollo especialmente masivo dado que Derrickson había dirigido previamente el "Doctor Strange" original.

Estaba profundamente conectado con esta película y no había indicios previos de que dejaría el proyecto. A pesar de este evento enormemente desalentador, Marvel Studios dejó en claro que la ausencia de Derrickson no pospondría la fecha de inicio prevista de mayo de 2020 para "Multiverse of Madness".

En mayo de 2021, Derrickson y su coguionista, C. Robert Cargill, aclararían aún más qué los llevó a dejar "Multiverse of Madness", según CinemaBlend . Todo se había reducido a que Derrickson y Marvel Studios tenían visiones contradictorias sobre lo que debería ser esta secuela de "Doctor Strange".

Si bien inicialmente esperaba salir del paso con la tarea, la perspectiva de hacer su proyecto de pasión por las películas de terror "The Black Phone" hizo que decidiera dedicarse a esa producción. Cargill dejó en claro en Twitter que nunca escribió un guión para su visión de "Multiverse of Madness", una nota que refuerza la poca participación de los creadores originales de "Doctor Strange" en la nueva película.

La contratación de Sam Raimi

Con el director Scott Derrickson fuera y una fecha de inicio de mayo de 2020 a la vista, todos los ojos estaban puestos en Marvel Studios para ver a quién asegurarían para asumir las funciones de dirección en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Con este tipo de escasez de tiempo, era fácil ser pesimista sobre el director que podrían contratar para el proyecto.

Pero en febrero de 2020, los fanáticos de Marvel recibieron una sorpresa monumental cuando Variety reveló que Sam Raimi estaba en conversaciones para asumir las funciones de director en "Multiverse of Madness".

Fue un desarrollo sorprendente en múltiples niveles, particularmente en lo impactante que fue ver a Raimi regresar a las películas de superhéroes después de su trabajo en la trilogía original de "Spider-Man". No solo ya había incursionado en este subgénero y aparentemente siguió adelante, sino que sus malas experiencias en "Spider-Man 3" parecían indicar que ya había terminado con este tipo de películas. La vista de Raimi firmando para una gigantesca tienda de campaña fue aún más sorprendente dado que, en ese momento, habían pasado siete años desde su último trabajo como director, "Oz the Great and Powerful".

Sin embargo, Raimi luego le explicaría a Collider que su afecto por el personaje de Doctor Strange, reflejado en la forma en que se mencionó su nombre en una broma en "Spider-Man 2", lo hizo optar por unirse a "Multiverse of Madness". Derrickson pudo haber volado la cooperativa, pero con Raimi asumiendo las funciones de director, "Multiverse of Madness" tenía un nuevo viento en sus velas creativas.

Cómo los retrasos de la pandemia ayudaron a que el guión de Doctor Strange se uniera

Cuando Sam Raimi fue contratado inicialmente para asumir las funciones de director de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", todo indicaba que el plan era que la fecha original de inicio de mayo de 2020 para la filmación se mantuviera. Este título de MCU se había programado para debutar en mayo de 2021, y no parecía probable que Marvel Studios se moviera en ese frente. Sin embargo, hubo un problema imprevisto en forma de pandemia de COVID-19. Poco más de un mes después de que el nombre de Raimi se adjuntara por primera vez a este éxito de taquilla, todas las películas dejaron de filmarse.

Con un nuevo director y un nuevo escritor, según The Hollywood Reporter , parecía que "Multiverse of Madness" tendría que hacer una carrera loca para alcanzar su fecha de lanzamiento prevista. Ahora, una crisis de salud global hizo que la fecha de mayo de 2021 fuera imposible.

Si bien un retraso en la fecha de lanzamiento sería desalentador en otros contextos, para el equipo detrás de "Multiverse of Madness", fue una bendición. En el podcast "Friends From Work", el guionista Michael Waldron recordó cómo los meses de encierro, donde todos los involucrados esperaban el visto bueno para comenzar a filmar, permitieron más tiempo para que el guión de "Multiverse of Madness" se solidificara correctamente, a través de ComicsBook .com _ Waldron y Raimi pasarían innumerables horas hablando a través de herramientas de videoconferencia para desglosar la narrativa de esta película y perfeccionar su tono que se inspiraría en las películas de terror clásicas.

Si bien no se podía haber previsto quedarse sin una nueva fecha de inicio, el cierre de COVID-19 para "Multiverse of Madness" tuvo grandes ventajas para la función a nivel de escritura de guiones.

El impacto de los programas de Disney+ en Multiverse of Madness

Con la llegada de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel , los lados de la televisión y el cine de esta saga expansiva ahora están más entrelazados que nunca. En el caso de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", hubo un énfasis adicional notable en representar los efectos dominó que crean los eventos que crean estos programas de Disney+ de alto perfil.

Por ejemplo, la coprotagonista de la película, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), se basa principalmente en sus experiencias en "WandaVision", hasta el hecho de que los hijos del personaje, Billy y Tommy, regresan para hacer cameos incluso después de que desaparecieron de la existencia en el espectáculo

Además, el concepto del multiverso en sí estaba en el corazón de "Loki". Sin embargo, una de las formas más intrigantes en que esta película se reproduce en los programas de Disney + es a través de sus conexiones con "¿Y si ...?" Este programa se estableció en varias dimensiones alternativas, una de las cuales fue invadida por superhéroes zombis, incluidas versiones no muertas de Doctor Strange y Maximoff.

Estas figuras volverán a aparecer en "Multiverse of Madness", ofreciendo el primer tejido conectivo explícito entre las propiedades animadas y de acción en vivo dentro de la MCU.

Los retrasos constantes de Multiverse of Madness

Cuando se anunció por primera vez "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", se le dio una fecha de lanzamiento del 7 de mayo de 2021. Esto significaba que la secuela de "Doctor Strange" llegaría en el muy codiciado espacio del primer fin de semana de mayo que películas como "The Avengers" y "Iron Man" habían ocupado en el pasado. Sin embargo, como todas las propiedades de Phase Four MCU, los mejores planes para la fecha de lanzamiento de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" se torcerían rápidamente con la llegada de la pandemia de COVID-19.

Un mes después de esta crisis de salud que cerró la industria mundial del entretenimiento, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" tendría una nueva fecha de lanzamiento para el 5 de noviembre de 2021 .

Esto aseguró que esta secuela llegaría en el mismo espacio del primer fin de semana de noviembre que la entrega original de "Doctor Strange" había llamado hogar. Sin embargo, la pandemia no terminó de arruinar los planes de lanzamiento de este éxito de taquilla, ya que "Multiverse of Madness" se pospondría nuevamente para el 25 de marzo de 2022.

Esta fecha de lanzamiento de primavera, que refleja lanzamientos similares para "Captain America: The Winter Soldier" y "Captain Marvel", no duraría mucho ya que la función se pospuso una vez más hasta su fecha de lanzamiento final del 6 de mayo de 2022 .

Este debut aseguraría que "Multiverse of Madness" se estrenaría casi exactamente un año después de lo planeado originalmente. Los largos aplazamientos plagaron el lanzamiento de "Multiverse of Madness", pero fue normal para cualquier título de gran presupuesto que intentara lanzarse en un mundo sacudido por COVID-19.

América Chávez no siempre estuvo confinada al Multiverse of Madness

Haciendo su debut en Marvel Cinematic Universe en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" está America Chavez . Aquí interpretado por Xóchitl Gómez, Chávez es un superhéroe destacado presentado en los cómics en la década de 2010 y que sirve como uno de los personajes nuevos más notables presentados en "Multiverse of Madness".

Su superpoder de abrir portales a dimensiones alternativas resulta extremadamente relevante para la historia de una salida de "Doctor Strange" que abarca múltiples realidades. Sin embargo, este no siempre fue el único lugar donde se suponía que Chávez aparecería en la MCU. Inicialmente, había planes para que ella apareciera en "Spider-Man: No Way Home".

Según un artículo publicado por The Hollywood Reporter en abril de 2022, originalmente se pretendía que Chávez apareciera en "No Way Home" para cumplir con muchas de las mecánicas de la trama que eventualmente caerían en el regazo de Ned. Unos meses antes de que se publicara este informe, el arte conceptual de "No Way Home" compartido por HypeBeast mostraba una escena propuesta que involucraba a Chávez y sus superpoderes del multiverso.

A pesar de toda esta evidencia de su aparición planeada en "No Way Home", el papel de Chávez aquí fue descartado después de que "Multiverse of Madness" se retrasara hasta el punto de que salió después de "No Way Home". Dado que Chávez ya no se presentó en esta franquicia antes de "No Way Home", no tenía sentido que el personaje apareciera en esta entrega de MCU.

Cuando un bloqueo de COVID-19 cerró el Multiverse of Madness

Al luchar contra el mal a través de las artes místicas, el Doctor Strange se ha enfrentado a muchos obstáculos extraños en su tiempo. Lamentablemente, incluso un maestro hechicero no puede simplemente enviar la pandemia de COVID-19 a otra dimensión. Esta crisis de salud estaba afectando constantemente a la sección de fotografía principal de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", incluso cuando las cámaras comenzaron a rodar.

Después de meses de retrasos y un cambio de directores, la función finalmente comenzó a filmarse en Londres en noviembre de 2020. Inicialmente, parecía que las cosas iban a funcionar sin problemas, especialmente con los extensos protocolos establecidos para prevenir un brote de COVID-19 en el set. .

Desafortunadamente, una nueva ola de la pandemia de COVID-19 comenzó a afectar negativamente al Reino Unido en las primeras semanas de 2021 en un grado tan severo que el gobierno comenzó a tomar medidas para detener la propagación. A mediados de enero de 2021, las producciones cinematográficas, junto con otros varios sectores del mercado laboral, se detuvieron temporalmente.

Elizabeth Olsen reveló en una entrevista de USA Today que "Multiverse of Madness" no había sido excluido de este mandato, con el elenco y el equipo esperando en espera para cuando pudieran reanudar el rodaje. Las cámaras estaban rodando nuevamente en marzo de 2021, y la película aún se filmaba en Londres a pesar de los problemas de salud anteriores. La pandemia de COVID-19 ciertamente afectó a "Multiverse of Madness", pero no pudo detener a este mago para siempre.

Los principales reshoots de Multiverse of Madness

Las nuevas tomas son un proceso común para las películas, y los títulos de MCU no son una excepción. Si bien las producciones problemáticas como "Thor: The Dark World" hicieron un uso intensivo de las regrabaciones , incluso títulos amados como "Thor: Ragnarok" y "Avengers: Endgame" tuvieron escenas clave que surgieron durante el proceso de regrabación.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" no fue una excepción a esta regla de regrabaciones, aunque este título las usó más incluso que la producción promedio de Marvel Cinematic Universe. The Hollywood Reporter dio la noticia en noviembre de 2021 de que "Multiverse of Madness" se sometería a largas regrabaciones que durarían poco más de seis semanas.

Este desarrollo envió ondas de choque a través de Internet e inspiró preocupaciones de que tal vez esta producción de MCU fue especialmente problemática. Benedict Cumberbatch luego le revelaría a Empire Magazine que las nuevas tomas no fueron para revisar la película, sino principalmente para capturar escenas que no pudieron filmarse durante la fotografía principal, según ComicBook.com.

Un artículo de seguimiento de The Hollywood Reporter agregó más intriga a estas regrabaciones alegando que Marvel estaba incorporando más cameos de multiversos a "Multiverse of Madness" después de ver a la gente volverse loca por los cameos de dimensiones alternativas en "Loki" y "Spider-Man: Sin camino a casa". Cualquiera que sea la razón, "Multiverse of Madness" fue moldeado, para bien o para mal, por nuevas tomas al final del juego.

El característico trabajo de cámara de Sam Raimi en Multiverse of Madness

A lo largo de su carrera, Sam Raimi ha mostrado una afinidad por el trabajo de cámara deliciosamente inusual. Remontándose a sus días de dirigir películas de terror de bajo presupuesto, Raimi a menudo ha empleado un trabajo de cámara inmersivo, específicamente con tomas desde el punto de vista de los personajes del universo.

Esta tendencia ha aparecido en todo, desde "Evil Dead" hasta "Oz the Great and Powerful". Si hay que creer en los comentarios de los miembros del elenco de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", entonces la primera entrada de Raimi en Marvel Cinematic Universe continuará con esta tendencia visual.

En una entrevista con Collider , Elizabeth Olsen comentó que no tenía más que cosas positivas que decir sobre trabajar con Raimi. Cuando se le preguntó si la cinematografía evocaría tendencias visuales anteriores en su carrera, ella respondió que le gustaba especialmente la forma en que Raimi utilizaba la cámara y que no estaba acostumbrada a su estilo de filmación de sus otros trabajos de actuación.

Esta respuesta parece estar animando a los fanáticos acérrimos de este cineasta a prepararse para más instancias de Raimi haciendo que la cámara cobre vida dentro de sus obras.

Cómo el MCU se acercó a los Illuminati

En la mitología de los cómics de Marvel, los Illuminati son un grupo importante de superhéroes reunidos por Tony Stark para trabajar de forma encubierta para ayudar a frustrar las fuerzas que podrían dañar el planeta Tierra. Cada uno de los miembros de los Illuminati , que incluyen a Namor, el Profesor X y Black Bolt, entre otros, pretende reflejar una facción diferente del universo Marvel (héroes místicos, mutantes, etc.).

Esta entidad no ha hecho muchas apariciones en otros medios más allá de los cómics desde que debutó en 2005. Sin embargo, eso cambiará drásticamente con "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que ha confirmado oficialmente que el superhéroe titular tendrá un encuentro con los Illuminati en sus aventuras en el multiverso.

Mientras hablaba con Empire , el productor de "Multiverse of Madness", Richie Palmer, se mostró tímido sobre qué tipo de papel tendrían los Illuminati en la película, si es que estuvieran en todo. Sin embargo, notó que cualquier versión de MCU de este grupo no sería una traducción directa de esta manada de superhéroes de los cómics, sino que estaría más enraizado en individuos con superpoderes que se habían introducido previamente en la franquicia.

Queda por ver la membresía exacta de los Illuminati en la MCU, pero con su presencia confirmada en la función, las posibilidades de cómo podrían impactar este paisaje ficticio son infinitas.

Cuando Michael Giacchino se estableció como los compositores del Multiverse of Madness

En octubre de 2019, solo unos meses después de que se anunciara oficialmente "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", se reveló que un miembro clave del equipo creativo de la primera película regresaría. The Hollywood Reporter confirmó que Michael Giacchino regresaría para componer más pistas orquestales para el lado místico de la MCU.

Esto continuaría con la extensa lista de contribuciones de Giacchino a esta franquicia, que incluyó la composición de la partitura para la trilogía de películas de "Spider-Man" encabezada por Tom Holland y la música del logotipo de Marvel Studios utilizada desde 2016 en adelante.

Aunque parecía obvio que Giacchino regresaría para otra película de "Doctor Strange", todo cambió una vez que el director Scott Derrickson abandonó el proyecto. Una vez que Sam Raimi asumió el cargo de director, inicialmente se desconocía si Giacchino se quedaría o no. El misterio terminaría con la revelación de que se asignaría un nuevo compositor al proyecto. Inverse reveló que este papel ahora lo ocuparía Danny Elfman, quien había compuesto partituras para varias funciones anteriores de Raimi.

Aunque Giacchino no proporcionaría música para el "Multiverse of Madness", su tiempo con el MCU está lejos de terminar. También entregará la partitura de "Thor: Love and Thunder" como su próxima tarea en el Universo Cinematográfico de Marvel .como director de un especial de Halloween de Marvel Studios sin título para Disney+.

La importancia de que Danny Elfman marque Multiverse of Madness

A principios de 2021, Inverse reveló que Danny Elfman, en lugar del compositor de "Doctor Strange" Michael Giacchino, estaría a cargo de la partitura de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Fue una contratación notable por varias razones. Para empezar, el director Sam Raimi había trabajado con Elfman en varios proyectos en el pasado, desde "Darkman" hasta las dos primeras entregas de "Spider-Man".

Sin embargo, CinemaBlend informó en 2005 que el dúo experimentó una ruptura creativa en "Spider-Man 2" que los llevó a tomar caminos separados y a contratar a otro compositor para "Spider-Man 3". Afortunadamente, IndieWireseñaló que los dos habían enterrado el hacha una vez que Elfman fue contratado para componer la partitura de "Oz the Great and Powerful" de Raimi en 2013, con esta dinámica reparada reforzada por la presencia de Elfman en "Multiverse of Madness".

También fue notable cómo esta no fue la primera incursión de Elfman en la composición de una partitura para el UCM. Había ayudado a Brian Tyler en la banda sonora de "Avengers: Age of Ultron". Su trabajo allí se concentró principalmente en remezclar el tema original de Alan Silvestri para los primeros "Avengers" para que encajara en las nuevas composiciones de Tyler para "Avengers: Age of Ultron", según Comic Book Movie .

Si bien Elfman había ocupado anteriormente un papel secundario como compositor en una película de MCU, fue el hombre importante en el campus de "Multiverse of Madness". Al igual que con su trabajo "Age of Ultron", Elfman le dijo a Composer que también planeaba rendir homenaje a la música anterior de Marvel en esta película, específicamente al tema "Doctor Strange" de Giacchino.

