'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness' ya está disponible en Disney+

'Multiverse Of Madness' ya está disponible en Disney Plus

Finalmente 'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness' ha llegado a la plataforma de Disney Plus con toda su epicidad y sus escenas de acción para disfrutar esta mitad de semana en compañía de la familia y amigos.

La cinta protagonizada por Benedict Cumberbacth y Elizabeth Olsen logró posicionarse como una de las más exitosas en era pandémica y superar incluso lo logrado por producciones como "The Batman" de Matt Reeves.

Con 'Multiverse Of Madness' en Disney+ se espera que la audiencia abarrote dicha plataforma de streaming, pues incluso alegan que podría haber contenido extra que no fue mostrado en las salas de cine durante su exhibición.

Los estrenos de Disney+ para esta semana comienzan a cobrar fuerza, pues con la llegada del hechicero supremo de Marvel el catálogo ahora es bastante llamativo.

Estrenada el pasado mes de mayo en los cines, esta producción dirigida por Sam Raimi narra las consecuencias del hechizo de Wanda Maximoff y eleva al personaje como la villana definitiva de la cinta.

Con cameos de personajes de Marvel como Red Richars, Xavier X, Capitana Marvel, entre otras grandes apariciones, mismas que hicieron temblar las salas de cine.

Clea, personaje que es interpretado por Charlize Therón

La escena post-créditos de la cinta con Clea, personaje que es interpretado por Charlize Therón, ahora abrirá las puertas para un escenario a desarrollar en el mundo oscuro de Marvel.

¿Cuánto recaudó Doctor Strange In The Multiverse Of Madness?

Como previamente te indicamos en La Verdad Noticias, la cinta de superhéroes firmada por Sam Raimi logró superar la barrera de los 800 millones de dólares de recaudación mundial.

La producción logró desbancar a 'The Batman' como la película más taquillera de 2022 hasta ahora, sin embargo pronto podría ser alcanzada por el éxito de Top Gun Maverick con Tom Cruise.

'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness' es la recomendación de la semana para mirar en Disney+ y prestarle atención a aquellos detalles que quizá se pasaron por alto en la gran pantalla.

