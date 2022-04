‘Doctor Strange 2’ supera la preventa de ‘The Batman’ en menos de 24 horas

Preventa de 'Doctor Strange 2' rompe récords en 24 horas

Le bastaron solamente 24 horas a la cinta 'Doctor Strange 2' para superar lo hecho por "The Batman" en las preventas del estreno.

La nueva producción de Marvel Studios fue responsable de la caída de sitios web en las principales cadenas de cine, algo que la producción de DC no logró en su momento.

Incluso luego de presentar el nuevo tráiler de la cinta, los fanáticos abarrotaron las redes sociales con las miles de menciones sobre la famosa preventa.

El estreno de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' ya está provocando más conmoción en venta que lo ocasionado por 'The Batman'.

Medios especializados reportan que la preventa de la cinta alcanzó $20 millones, cifra con la que se acerca a "Spider-Man: No Way Home".

Cabe resaltar que "The Batman" ha recaudado poco más de $700 MDD, por lo que la cinta del mago podría romper dicha marca y ser la segunda más exitosa en la era pandémica.

¿Cuándo se estrena 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'?

Como previamente te informamos al inicio de esta nota, la esperada cinta de Marvel llegará a las salas de cine el próximo 04 de mayo, teniendo así una función de preestreno para el público mexicano.

Las teorías de qué pasará en la cinta ahora revelan que "Wanda Maximoff", o mejor conocida como la Bruja Escarlata podría ser la villana definitiva que causará un gran caos.

'Doctor Strange 2' narrará los sucesos posteriores a la batalla final de "Spider-Man: No Way Home" y se sabe que será una continuación directa de la serie "WandaVision" de Disney Plus.



