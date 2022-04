Doctor Strange 2 será “la primera película de terror” de Marvel, según Sam Raimi

Esta película promete tener mucho suspenso y horror/Foto: Rockaxis

¿Doctor Strange in the Multiverse of Madness no será una película del género de acción? Según el director de la cinta Sam Raimi, no. El cineasta considera que la nueva película es la primera del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en ser considerada “de terror”.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Doctor Strange 2, bajo la dirección de Sam Raimi, sin duda se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del universo de superhéroes. A lo largo de los años, el hechicero se ha enfrentado a todo tipo de monstruos, brujos y traumas personales, lo que lo convierte en uno de los héroes más interesantes de la marca.

Scott Derrickson, más conocido por trabajar cintas de terror como “Siniestro” y “El Exorcismo de Emily Rose”, fue el encargado de trabajar la primera película del personaje junto a Benedict Cumberbatch. Su estilo aportó mucho a Doctor Strange: Hechicero Supremo, que se convirtió en un parteaguas para el UCM.

Sam Raimi le dió un toque de terror a Doctor Strange 2

El director considera que esta película cumplirá con las expectativas/Foto: Starloggers

Aunque Derrickson no regresó a dirigir esta secuela debido a desacuerdos con Marvel Studios, fue que Raimi tomó el mando; cabe destacar que Sam también tiene una gran experiencia en las cintas de terror, como es el caso de “El Despertar del Diablo” y “Arrástrame al Infierno”, además, ya había dirigido otras películas de superhéroes, como “El Hombre Araña” y sus secuelas.

Así que Raimi seguramente aprovechará varios elementos que vimos en series de Disney+ como “WandaVision” y “What If...?”, para darle un bueno toque de terror a la esperada cinta. En entrevista con Fandango, el director explicó por qué Kevin Feige declaró que los fans de “Evil Dead” estarían encantados con la película:

“Creo que lo que (Kevin Feige) quiso decir, desde mi punto de vista, es que esta película tiene un sabor a horror. Creo que cuando el director original, Scott Derrickson, y Kevin promocionaron la llegada de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dijeron que iba a ser la primera película de superhéroes de Marvel que tenía un elemento de terror. Espero no estar citando mal”, mencionó.

“Pero incluso después de que Scott dejó la película debido a diferencias creativas, ese seguía siendo el mandato: hacer la primera película de Marvel con un elemento de horror. Entonces, me mantuve fiel a sus declaraciones originales”, explicó Raimi sobre Doctor Strange 2, que podría superar el éxito en taquilla de Spider-Man: No Way Home.

“Suspenso y oscuridad”, es lo que habrá en Doctor Strange 2

Esta secuela será aún más oscura y de suspenso que la primera entrega/Foto: La Neta Neta

El director de Doctor Strange 2 aseguró que este filme no será como los demás: “Creo que eso es lo que Kevin quería decir, porque es espeluznante en algunos momentos y aterrador en otros. No se sabe qué encontrarás en el multiverso. Es dentro de lo desconocido que existe el suspenso y la oscuridad”.

“Además, en los cómics Doctor Strange siempre se ha ocupado de universos y dimensiones bastante espeluznantes, así que tratamos de traer algo de eso a esta película”, comentó Raimi. Recordemos que Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el 5 de mayo en los cines.

