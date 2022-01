Doctor Strange 2: Wanda Maximoff será la villana definitiva de la cinta

Wanda Maximoff será la villana definitiva de la cinta

Se han revelado nuevos detalles sobre la trama de 'Doctor Strange 2', cinta que dará continuación al Universo Cinematográfico de Marvel en su fase 4.

Mucho se ha hablado sobre el rol que desempeñará la Bruja Escarlata en la cinta, de la cual poco se sabe y mucho se rumorea en redes sociales.

"Ahora que Iron Man y el Capitán América se han ido después de una feroz batalla en Avengers: Endgame, se espera que el ex genio cirujano y mago más fuerte de todos, el Doctor Strange, juegue un papel activo como figura central en los Vengadores. Sin embargo, usar su magia para manipular el tiempo y el espacio a voluntad con un hechizo prohibido que se considera el más peligroso, ha abierto la puerta a una misteriosa locura llamada 'el Multiverso'. Para restaurar un mundo en el que todo está cambiando, Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el Hechicero Supremo, y la Bruja Escarlata más poderosa de los Vengadores, Wanda. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero que ya no puede sostenerse con sólo su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza en el universo luce exactamente como Doctor Strange", se lee en la sinopsis oficial.

Las teorías de qué pasará en la cinta ahora revelan que "Wanda Maximoff", o mejor conocida como la Bruja Escarlata podría ser la villana definitiva que causará un gran caos.

Varios insiders apuntan que las proyecciones de prueba de "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness", colocan a "Wanda Maximoff" como la villana principal de la cinta.

Entre las descripciones coinciden que es 'una villana brutal' y que 'ha perdido toda su humanidad'. Wanda Maximoff sería la responsable de varias muertes gráficas dentro de la esperada cinta de Marvel.

En los cómics, Wanda es descrita como "Un ser con un poder temible, maravilloso e ilimitado además de ser una mutante de nivel Omega que son de los mutantes más poderosos que existen".

A pesar de que la relación entre Wanda y Dr. Strange es buena, es bien sabido que para esta cinta, Marvel ha decidido tomarse algunas libertades creativas respecto al origen de los personajes.

Estreno de 'Dr. Strange 2' en cines

'Doctor Strange 2' llegará a las sales de cines el 04 de mayo de 2022, siendo una de las cintas más esperadas del año según la crítica y por supuesto los fanáticos de Marvel.

