‘Doctor Strange 2’: ¿Será una película de terror?

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es la segunda entrega de ‘Doctor Strange’ en la franquicia de Marvel, y aparentemente nos dará algunas vibraciones serias de películas de terror, esto tiene sentido con la estética steampunk que todo lo que rodea a Doctor Strange tiende a tener.

La Verdad Noticias informó con anterioridad que el director de Doctor Strange, Scott Derrickson, describió la secuela como "la primera película de terror Marvel Cinematic Universe", y señaló que la película "se sumergió en lo gótico y el horror y lo horrible".

Desde entonces, Derrickson renunció como director de secuelas y pasó a ser productor, con el director de Spider-Man, Sam Raimi, tomando el mando del proyecto.

Sin embargo, la nota sobre 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' como la primera película de terror en el MCU hizo que los fanáticos de Marvel estuvieran entusiasmados, ya que esta sería la primera de su tipo.

‘Doctor Strange 2’ saldrá directamente de ‘WandaVision’, la serie de Disney + que los fanáticos esperan pacientemente una fecha de lanzamiento.

Los fanáticos como el usuario de Instagram Valentin Romero (@Valentinromeroart) incluso han combinado Doctor Strange de Benedict Cumberbatch y Scarlet Witch de Elizabeth Olsen en un póster de terror en anticipación al lanzamiento de ambas historias de Marvel.

Cabe señalar que, aunque Scott había estado presentando a 'Doctor Strange' como una película de terror completa cuando se estableció como director, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha modificado esa declaración.

Feige indicó que, aunque la película definitivamente tendrá momentos de miedo, en general no será una película aterradora. Lo que, a su vez, tiene sentido para la MCU. Las películas de Marvel son un gran éxito para los niños, y al producir una película totalmente basada en el terror disuadiría a la audiencia de ir a los cines.

Además, con la pandemia golpeando con fuerza los estrenos teatrales, este lanzamiento de Marvel debe funcionar bien.

Por el momento, Doctor Strange in the Multiverse of Madness se lanzará el 5 de noviembre de 2021, pero, por supuesto, esa fecha puede cambiar según el estado del mundo y la pandemia en ese momento.

¿Te gustaría que Marvel haga de 'Doctor Strange' una película de terror completa? Dinos en la parte de los comentarios.