Doctor Strange 2 ¿Nuevo tráiler confirma la existencia de los Illuminati?

Muy pronto el Doctor Strange 2 estará en los cines y ahora un nuevo tráiler está causando furor en las redes sociales, pues, por fin se confirma que estarán presentes los Illuminati, ¡tienes que ver el video!

En La Verdad Noticias te revelamos que en español la nueva película de Marvel se titula Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Anteriormente te contamos que sobre sí será una película de terror; sin embargo, ahora te diremos cómo es que se acaba de confirmar que en este filme aparecerá la logia del UCM.

Fue el canal de YouTube de Marvel Entertainment quien publicó recientemente un nuevo avance la esta esperada película, en este se puede ver a la Bruja Escarlata, a Strange y otros personajes, pero lo más importante es que Karl Mordo le dice al Doctor:

“The Iluminati will see you now.”