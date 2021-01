Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen asegura que el guión de la película esta cambiando

De alguna manera, la película más significativa en la próxima fase del MCU será Doctor Strange 2 con Elizabeth Olsen (La Bruja Escarlata) en el Multiverso de la Locura. La Verdad Noticias informó anteriormente que la película presentará a la franquicia las maravillas y los horrores del multiverso, y hará que el Universo de Marvel sea un mundo mucho más grande.

Elizabeth Olsen, quien aparecerá en la película como Wanda Maximoff, también conocida como La Bruja Escarlata, dijo recientemente a en una entrevista que el guión de la secuela de Doctor Strange aún no está escrito en piedra, a pesar de que la filmación ha comenzado.

"Siempre estamos cambiando, ¿verdad? Porque siempre estamos dando notas y son muy amables al recibir opiniones y pensamientos, así que siempre es una evolución incluso mientras estás filmando.

Definitivamente tenemos un guión, pero cuando me dijeron Estaría en él, no tenía idea de lo que iba a ser. Solo sabía que iba a estar en Doctor Strange 2. Y no fue solo hasta antes de que regresáramos para terminar WandaVision durante la pandemia que me enteré lo que estoy haciendo en Doctor Strange 2.

Pero es un poco agradable no saberlo, simplemente confías en todos y luego aportas tu experiencia del personaje y la gente agradece los cambios una vez que te involucras más ".

Doctor Strange y La Bruja Escarlata será un atractivo visual

El MCU se encuentra en un lugar muy fluido en este momento, en términos de personajes de Marvel Comics a los que se permite legalmente ser incluidos en las películas, y actores que todavía están negociando para ser parte de la franquicia.

Por lo tanto, es comprensible que el guión cambie a medida que el estudio tenga más claridad sobre qué historias pueden incluir en Doctor Strange 2 y qué historias futuras pueden configurar.

Además del regreso de La Bruja Escarlata y Doctor Strange, un gran atractivo para In the Multiverse of Madness es el hecho de que la película estará dirigida por el ícono del terror Sam Raimi, quien también es responsable de las películas de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire.

La Bruja Escarlata y Doctor Strange.

Naturalmente, los fanáticos están ansiosos por ver cómo Raimi le da su propio giro único al mundo del Sorcerer Supreme. Aunque Elizabeth Olsen no proporcionó ningún detalle, prometió que el cineasta tiene "objetivos específicos" en mente.

Es una persona increíble para trabajar es un ser humano único y creo que es divertido trabajar con alguien con objetivos tan específicos. Y me encanta su uso de la cámara y definitivamente es un uso de la cámara que No estoy acostumbrado en absoluto. Así que supongo que eso podría responder a tu pregunta.

Por ahora, Olsen puede ser visto como La Bruja Escarlata en el recién lanzado WandaVision, que conducirá directamente a los eventos de Doctor Strange 2.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Doctor Strange 2: ¿Será una película de terror?

Dirigida por Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gomez. La película está programada para llegar a los cines el 25 de marzo de 2022.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.