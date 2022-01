Disney superó su éxito musical de 1995 con We don't talk about Bruno de Encanto. Foto: YouTube KinoCheck.com

Disney enamoró a todos sus fans con su nuevo y pegajoso tema musical "We don't talk about Bruno", mismo que ahora se corona como el más exitoso desde 1995 y que supera en grande a la canción "Let It Go".

En La Verdad Noticias te revelamos que la película que tiene como uno de sus temas esta nueva canción se llama Encanto y ha causado conmoción en aquellos que aman las películas animadas.

Anteriormente te contamos que todo sobre “Encanto” la nueva película de la compañía; sin embargo, ahora te diremos cómo fue que uno de sus temas ha superado a otro del famoso filme Frozen: Una Aventura Congelada.

Disney ¿Cuál el tema favorito para la Mejor Canción Original?

Para la compañía del ratón amigable, la canción que más les gusta para ganar este galardón es “Dos Oruguitas”, cuya versión en español es interpretada por Sebastián Yatra y que también es parte del largometraje “Encanto”, aunque, por supuesto, no pueden ignorar que “We Don’t Talk About Bruno” ha impactado al mundo del internet.

¿Por qué “We Don’t Talk About Bruno” podría ganar?

Es simple, hasta el momento se encuentra en la posición número 4 de la lista Billboard Hot 100 y lleva 8 mil descargas, además de 29 millones de reproducciones en plataformas especializadas en música.

Esta melodía fue una creación del compositor Lin-Manuel Miranda, y sus cifras de éxito han superado lo que hizo en el 2013 “Let It Go” de Frozen, incluso rebasa lo obtenido en 1995 cuando logró llegar a los Billboard con el tema de Pocahontas, “Color of the Wind”.

