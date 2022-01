Disney prepara una película live-action de Los Aristogatos

Una adaptación en live-action de la película animada clásica “Los Aristogatos” ya está siendo desarrollada por Disney, por lo que pronto podríamos ver a estos felinos en la pantalla.

Todo parece indicar que una vez más la compañía ha decidido rescatar otro de sus viejos éxitos en forma de película live-action y en esta ocasión la elegida ha sido un clásico de los 70.

Se informó a La Verdad Noticias que la película ya está en las primeras fases de desarrollo, el director de "Peter Rabbit", Will Gluck, y el escritor de "Onward", Keith Bunin, escribirán el guión. Además Gluck también producirá a través de su productora Olive Bridge Entertainment.

¿Cómo se llaman los Aristogatos?

La película fue un éxito en taquilla

La nueva película live-action estará basada en la película animada de 1970 que sigue a una familia de gatos aristocráticos, la madre Duchess y sus tres gatitos Berlioz, Marie y Toulouse, que viven una vida lujosa en París. Pero cuando el mayordomo de su dueño descubre que los gatos recibirán una gran fortuna, los secuestra y los abandona en una tierra desconocida.

Ahora estos gatos deben hacerse amigos de un gato callejero, llamado Thomas O'Malley, para ayudarlos a llegar a casa antes de que el mayordomo robe lo que es suyo por derecho.

Dirigida por el animador principal de la compañía, Wolfgang Reitherman, el elenco de voces original incluía a Phil Harris, Eva Gabor, Hermione Baddeley, Dean Clark, Sterling Holloway, Scatman Crothers y Roddy Maude-Roxby.

La película fue un éxito de taquilla, recaudando un total de 191 millones de dólares en todo el mundo. También es bien conocido por sus números musicales, que incluyen "Ev'rybody Wants to Be a Cat" y el tema principal "The Aristocats", aunque este anuncio llega despues Disney+ eliminara la película de la plataforma por racista.

Grandes talentos estarán detrás de esta película de Disney

La película en live-action ya está en desarrollo

Gluck es conocido por dirigir y escribir "Fired Up!", "Friends With Benefits", "Annie" de 2014 y las dos películas de "Peter Rabbit". También dirigió y produjo "Easy A" de 2010, protagonizada por Emma Stone. Bunin, quien escribió la película de Disney y Pixar “Onward”, también escribió siete episodios del drama de HBO “In Treatment”, protagonizado por Uzo Aduba, por lo que la nueva película en live-action de Los Aristogatos se queda en buenas manos.

