Disney confirma serie de "Wakanda" con Danai Gurira de regreso

Tras el enorme éxito de Wanda & Visión y The Falcon and The Winter Soldier, Marvel Studios ha confirmado una serie spin off sobre el universo de Black Panther, misma que se centrará en contar la historia de Wakanda y traerá de regreso a la actriz Danai Gurira como Okoye, la podera guerrera miembro de las Dora Milaje.

La serie aún no tiene título oficial y muchos detalles. Solo se sabe que la producción debe realizarse íntegramente dentro del reino africano.

Disney Plus tiene sin duda más sorpresas por estrenar, pues en próximos día podremos ser testigos de la historia de Loki, el villano medio hermano de Thor.

Danai Gurira protagonizará SpinOff sobre Wakanda

La actriz Danai Gurira además de estar confirmada para la secuela de Black Panther, será la encargada de protagonizar el Spin Off de esta nueva serie.

Danai personifica en el Universo Cinematográfico de Marvel a Okoye, la poderosa integrante de las Dora Milaje, a quien por cierto vimos como parte del reparto de Falcon y el Soldado del invierno.

La serie hasta el momento no cuenta con fecha de lanzamiento ni con título oficial, pero se espera que su estreno e historia esté conectada con Black Panther 2.

¿Cuándo se estrena Black Panther 2?

La cinta será un homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman.

Además de la serie, pronto tendremos la oprtunidad de ver la segunda parte de Black Panther, cinta que se espera llegue en algú punto del 2022 con el elenco original haciendo un homenaje al fallecido Chadwick Boseman.

La secuela tenía un estreno programado para este año, pero con la repentina muerte de su protagonista y por las pausas en las producciones originadas por la pandemia, la producción se detuvo y se espera sea estrenada el próximo año.

En La Verdad Noticias te contamos que Black Panther: Wakanda Forever es el título de la cinta, que ahora tendrá como protagonista central a Michael B Jordan y contará la historia como el nuevo rey de su nación.

