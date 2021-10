Disney atrasa películas de Marvel y la quinta entrega de Indiana Jones

Disney atrasó las fechas de lanzamiento de muchos de sus próximos títulos de Marvel, incluida la película sin título de Indiana Jones, la secuela de Black Panther "Wakanda Forever" y “Thor: Love And Thunder”.

La compañía dijo el lunes que la quinta Indiana Jones, una entrega dirigida por James Mangold y producida por Steven Spielberg que ve el regreso de Harrison Ford como el arqueólogo aventurero, se retrasará casi un año y se lanzará en los cines en junio de 2023.

“Black Panther: Wakanda Forever” también se ha pospuesto varios meses, desde julio de 2022 hasta noviembre de 2022. Ambas películas se encuentran actualmente en producción.

Películas de Marvel que se atrasan

La nueva entrega de Doctor Strange llegará a los cines en mayo.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness", película que podría presentar a Capitana Carter, se atrasó del 25 de marzo al 6 de mayo, "Thor: Love and Thunder" pasó del 6 de mayo al 8 de julio.

"The Marvels" se estrenará a principios de 2023 y "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" pasó del 17 de febrero al 28 de julio de 2023. también se retrasaron varios meses.

La pandemia afecta a Disney

El estreno de Mulan en Disney+ fue una prueba de lo mucho que la pandemia cambiaría el entretenimiento.

Aunque no se ha especificado la causa de estos retrasos, Disney retrasó y reprogramó varias películas a principios de este año debido a la pandemia de COVID-19.

"Black Widow", con Scarlett Johansson repitiendo su heroína de los Vengadores, estaba originalmente programada para el 1 de mayo, luego se pospuso para julio debido al brote de COVID, lo que provocó un efecto dominó para el resto del futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

En su momento, el estudio de Walt Disney Co. retrasó el estreno del live action de Mulan al 4 de septiembre de 2020, en lugar de su fecha original del 27 de marzo, mientras que "Shang Chi y la leyenda de los diez anillos", el último gran éxito de Marvel Studios, pasó del 12 de febrero al 3 de septiembre.

Variety destaca que las películas de Marvel programadas para estrenarse en 2021 solo estarán disponibles en cartelera durante 45 días antes de migrar a la plataforma de streaming Disney+.

