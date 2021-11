Disney anuncia el elenco de Hocus Pocus 2 en Halloween

Disney está celebrando Halloween dando a los fanáticos algunas noticias oficiales sobre el muy esperado Hocus Pocus 2 .

La secuela de Hocus Pocus de 1993 está en producción, con las estrellas originales Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy listas para regresar como las Sanderson Sisters.

La gente tenía curiosidad por ver quién se uniría al trío en la nueva película, que debutará el próximo año, y ahora lo sabemos.

Disney anunció el domingo por la mañana que el elenco de Hocus Pocus 2, película que por cierto, se convirtió en tendencia en vispera de Halloween.

El nuevo elenco de Hocus Pocus 2

A las protagonistas se les une a Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Wadingham, Juju Brener, Froy Guiterrez, Taylor Henderson y Nina Kitchen. Los roles que interpretan estos actores aún no se han revelado. Ojalá lleguen noticias a medida que continúe la producción.

Los fanáticos de Hocus Pocus desde hace mucho tiempo reconocerán de inmediato a Doug Jones como la cuarta estrella que regresa en la secuela.

En la película de 1993, Jones interpretó al zombi Billy Butcherson que se levantó de la tumba y se volvió contra las hermanas Sanderson. Hasta este punto, Jones es el único otro actor original de Hocus Pocus confirmado para regresar, fuera del trío de brujas.

La participación de Tony Hale en Hocus Pocus 2, que por cierto, revelaron imagenes exclusivas del setya ha sido un tema de conversación, ya que su rostro se vio en letreros y carteles del set antes de que se anunciara oficialmente.

Se reveló que Sam Richardson, recién salido de un papel de estrella invitada en los dos últimos episodios de la temporada 2 de Ted Lasso , estaba en el elenco la semana pasada.

Hablando de Ted Lasso , Hannah Waddingham se ha convertido en un nombre familiar en los últimos dos años gracias a su papel de Rebecca en la serie galardonada, llevándose a casa una estatua de Emmy hace apenas un mes.

Detalles sobre Hocus Pocus

El elenco tendrá nuevos integrantes

Vanessa Shaw, quien interpretó a Allison en la película de 1993, aún no ha oído mucho sobre la secuela. Sin embargo, durante una entrevista reciente con ComicBook.com , Shaw dijo que está emocionada de ver lo que Hocus Pocus 2 tiene en la tienda, incluso si no está en él.

"Me encantaría saber más al respecto. No he escuchado nada. Así que puede ser que sea muy [temprano] en la preproducción o tal vez sea algo completamente diferente al original. No he escuchado nada, lamentablemente Lo siento ", dijo Shaw.

"Esa película simplemente, me voló la cabeza poder hacer esa película cuando era un niño cuando crecía en las películas de Disney. Fue una segunda película increíble. Me llevó a amar básicamente el cine porque, hasta ese momento , Realmente no había hecho nada tan grande. Quiero decir, Ladybugs fue bastante grande para mí para empezar, pero tres meses en el set trabajando en esta película, simplemente sacudió mi mundo. Así que poder, nuevamente, tener a todos les encanta ... Así que espero que el segundo sea igual de genial ".

Hocus Pocus 2 se lanzará en la plataforma de streaming Disney + el próximo año.

