Disney XD y cuatro canales más se van hoy de televisión de paga en México

Cinco canales de The Walt Disney Company tendrán su última transmisión este jueves 31 de marzo. Entre ellos, se encuentra el canal de caricaturas para adolescentes Disney XD, el cual es sucesor de Jetix y Fox Kids.

De acuerdo con información dada a conocer por el portal Milenio Digital, el pasado mes de enero, Disney Company anunció que cerraría estos canales del mercado de Latinoamérica y Brasil.

De este modo, quedó más que clara la intención de concentrar sus esfuerzos en la plataforma de Disney Plus, que condensa los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, National Geographic y Star Wars.

Disney cierra varios programas

"La compañía ha tomado la decisión de cerrar los canales Nat Geo Wild, Nat Geo Kids, Disney XD, FXM y Star Life en toda América Latina y en Brasil, también discontinuar Disney Junior y rebrandear Star Life a Cinecanal", señaló la empresa de entretenimiento.

Además de Disney Plus, la compañía lanzó el año pasado la plataforma de entretenimiento para público adulto Star Plus, la cual cuenta con contenido de la antes llamada Fox como Los Simpson, nuevas series originales y los deportes de ESPN.

Según las diferentes barras de programación, los últimos contenidos de The Walt Disney Company que serán emitidos mediante estos canales se podrán disfrutar hasta las 23:59 horas de este 31 de marzo.

Disney y otras plataformas

Posteriormente, dejarán de funcionar, demostrando la fuerte apuesta de productoras y distribuidoras por las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, HBO Max, Paramount Plus, Disney Plus, Claro Video Star Plus y nueva VIX, de TelevisaUnivision.

The Walt Disney Company, también llamado simplemente Disney, es el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo. Fundada por Walt Disney y Roy O. Disney. Con sede en Burbank, California.

