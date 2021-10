Disney Plus trabaja en spin-off de WandaVision protagonizado por Kathryn Hahn

Tras Wandavision Kathryn Hahn volvería a interpretar el papel de Agatha Harkness en una serie, que las fuentes describen como una comedia oscura, aunque los detalles exactos de la trama permanecen en secreto. El escritor principal de WandaVision, Jac Schaeffer, actuaría como escritor y productor ejecutivo del proyecto. Si el spin-off avanza, sería el primer proyecto que Schaeffer ha establecido con Marvel desde que firmó un acuerdo general con ellos y con 20th Television en mayo.

Al igual que con todos los proyectos en desarrollo, Marvel Studios se mantiene callado en este. Los representantes de Schaeffer y Hahn no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Variety.

La serie promete explorar que pasó con Agatha Harkness tras el hechizo con el que Wanda la encerró en su papel de vecina entrometida.

En WandaVision, Hahn comenzó interpretando el papel de Agnes, la vecina entrometida de Wanda y Vision, antes de que se revelara que en realidad era Agatha, una poderosa bruja. En los cómics de Marvel y la serie, se muestra que Agatha sobrevivió a los juicios de las brujas de Salem y es más que un rival para Wanda, también conocida como Scarlet Witch. Cuando los espectadores la vieron por última vez en el final de WandaVision, Wanda atrapa a Agatha en Westview usando sus poderes para obligarla a volver a su personaje de Agnes.

El éxito de WandaVision

WandaVision se emitió a principios de este año de enero a marzo. El programa, la primera serie de Marvel de acción en vivo que se estrenó en Disney Plus, fue recibida con elogios generalizados en su debut. Finalmente, acumuló 23 nominaciones al Emmy, incluida una para Hahn a la mejor actriz de reparto en una serie limitada. Una de las victorias del programa fue en la categoría de mejor música original y letra de la canción "Agatha All Along", que se usó como parte de la revelación de que el personaje de Hahn no era quien parecía ser.

Sobre Hahn, Variety informó en exclusiva que también protagonizará una serie limitada en desarrollo en Showtime centrada en la icónica comediante Joan Rivers. Sus otros proyectos futuros incluyen la serie de Apple "The Shrink Next Door" y la función de Rian Johnson "Knives Out 2". Junto con WandaVision, anteriormente obtuvo una nominación al Emmy por su tiempo en "Transparent" de Amazon.

Por su parte Schaeffer también es conocido por escribir, dirigir y producir el largometraje "TiMER" y también escribió el corto animado "Olaf's Frozen Adventure" y el largometraje "The Hustle" protagonizado por Anne Hathaway y Rebel Wilson. También trabajó en la historia de la película de Marvel "Black Widow", en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de WandaVision como que sus protagonistas se volvieron tendencia tras su aparición en los Emmys 2021.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.