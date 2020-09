Disney Plus prepara reboot de “Doogie Howser, M.D.” con protagonista FEMENINO

Disney Plus esta desarrollando un reboot dirigido por mujeres del clásico drama médico, "Doogie Howser, M.D." con la escritora / productora de "How I Met Your Mother" y "Fresh Off The Boat", Kourtney Kang.

El plan para la nueva serie de Disney Plus, titulada tentativamente "Doogie Kameāloha, M.D.",sería repetir la trama interpretada originalmente por Neil Patrick Harris, pero con una chica mitad blanca y mitad asiática en Hawai que se convierta en médico a los 16 años.

Neil Patrick Harris dio vida al Doogie Howser de la serie original

Disney Plus confirma los primeros 10 episodios

Según lo informado por Deadline, Disney Plus ha ordenado 10 episodios del reboot de "Doogie Howser, M.D." para la plataforma de streaming y planea entrar en producción a finales de este año para un estreno en 2021.

También tenemos algunos detalles más específicos de la trama para acompañar esa noticia, con Deadline agregando que la nueva Doogie es Lahela Kameāloha, cuyo apodo, aparentemente es "Doogie" por alguna razón.

La vida de Lahela Kameāloha como un genio adolescente se complica por su "madre irlandés de espíritu fuerte”, quien también es su supervisora en el hospital y su“ padre hawaiano de nacimiento”que tiene dificultades para aceptar que la joven Doogie“ ya no es su pequeña”. (En la serie original, el padre de Doogie era un médico con una clínica privada).

Hasta el momento, no se sabe si aparecerá el actor original de "Doogie Howser, M.D.", Neil Patrick Harris, pero sería divertido si hubiera algún indicio de que esto tiene lugar en el mismo universo que la antiguo serie.

¿Quizás Lahela recibe el apodo de "Doogie" porque le recuerda a la gente al famoso prodigio médico? O, mejor aún, la nueva serie se ubica en un universo donde existe el antiguo programa de televisión. Entonces Neil Patrick Harris puede mostrarse como él mismo y hacer metabromas sobre cómo la mujer que creó este reboot también trabajó con él en "How I Met Your Mother". Dinos que piensas en los comentarios.