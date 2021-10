Disney Plus lanza trailer oficial del documental ‘The Beatles: Get Back’

Disney Plus lanzó este miércoles 13 de octubre el trailer oficial del documental ‘The Beatles: Get Back’ que llegará a su plataforma de streaming el próximo mes de noviembre y en La Verdad Noticia te traemos todos los detalles del metraje.

La producción estará a cargo del director Peter Jackson y abordará una íntima faceta de The Beatles en donde será revelado por primera vez como Paul McCartney, John Lennon, Ringo Strarr y George Harrison elaboraron su exitoso álbum Let It Be.

Anteriormente te revelamos que la serie documental de The Beatles estará dividida en tres partes, mismas que llegarán a plataforma el próximo 25 de noviembre, por lo que ahora te traemos todos los detalles del más reciente tráiler.

Trailer del documental ‘The Beatles: Get Back’

La serie documental de esta famosa banda tendrá una duración de 360 minutos y mostrará al público las grabaciones de sesiones realizadas en enero de 1969, tiempo que fue crucial para el desarrollo de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Strarr y George Harrison.

“La docuserie muestra el proceso creativo mientras intentan escribir 14 canciones nuevas en preparación para su primer concierto en vivo en más de dos años. Ante una fecha límite casi imposible, se ponen a prueba los fuertes lazos de amistad que comparten los músicos”, adelantó Disney Plus al revelar el trailer oficial.

Asimismo, aclaró que esta serie documental se creó a partir de registros tomados en cerca de 21 días y 150 horas de audio no escuchado, por lo que sin duda esta es una de las producciones más esperadas del año.

¿Cuándo sale The Beatles Get Back?

Disney reveló el trailer y el póster oficial de la serie documental.

La serie documental 'The Beatles Get Back'dirigida por Peter Jackson llegará a la plataforma de Disney el próximo 25, 26 y 27 de noviembre, en donde será revelado una cara de la famosa banca nunca antes revelada, incluso se abordará el tema de la ruptura de The Beatles.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!