Disney Plus: Películas y series que NO encontrarás en la plataforma

Si ya eres parte de uno de los streamings más esperados de México, Disney Plus y ya miraste el increíble catalogo de todo su contenido que puedes encontrar de Marvel, Pixar, National Geographic y Star Wars pues felicidades, y como siempre todo lo bueno debe tener un “pero”.

Cuando recién llegó Disney Plus a México los usuarios se decepcionaron al descubrir que no estaban todas las temporadas de la serie de Los Simpson. Además de que conforme pasaron los días también se dieron cuenta que faltaban películas que pensaban que encontrarían debido al catálogo que ofrecen.

La Verdad Noticias lamenta darte esta mala noticia ya que Disney Plus no tiene todo el contenido que muchos estaban esperando, es por eso que hoy te dejamos una lista de las películas y series que no encontrarás en esta plataforma.

Spider-Man no está en Disney Plus

Una de las películas más esperadas en Disney Plus fue Spider-Man. No está en la plataforma porque ya no pertenece a Marvel sino a Sony.

X-Men Evolution no está en Disney Plus

Aunque casi todo el contenido de X-Men se puede disfrutar en Disney Plus, hay una excepción. No está disponible la serie animada Evolution, la cual se estrenó en 2000 con 52 episodios divididos en cuatro temporadas.

El Increíble Hulk no está en Disney Plus

De la saga de Avengers no está disponible la película El Increíble Hulk, pues pertenece a Universal y no a Marvel.

Ni Logan ni Deadpool están en Disney Plus

Resulta que en Disney Plus no es posible disfrutar de las películas de Deadpool ni la de Logan, pues como se trata de una plataforma familiar, este contenido es clasificación para adultos. No quieren que los menores de edad tengan acceso a ellas.

