Disney Plus: La serie 'Swiss Family Robinson' en planes de preparación

La serie 'Swiss Family Robinson' proviene de Ronald D. Moore y Jon M. Chu. Se basa en la novela del mismo nombre de Johann David Wyss, que se publicó por primera vez en 1812. La novela se ha adaptado en numerosas formas a lo largo de los años, incluida la popular película de acción en vivo de Disney de 1960.

Sinopsis de 'Swiss Family Robinson'

'Swiss Family Robinson' cuenta la historia de una familia que naufraga en una isla desierta, donde se establecen una nueva vida.

Moore es conocido por desarrollar el reinicio de "Battlestar Galactica", así como los programas "Outlander" y "For All Mankind". También ha trabajado extensamente en el universo de “Star Trek”, tanto en la televisión como en el cine.

Chu es un director bien establecido que quizás sea mejor conocido por dirigir la película de gran éxito "Crazy Rich Asians". Sus otros créditos como director incluyen "GI Joe: Retaliation" y "Now You See Me 2".

Personajes de la serie 'Swiss Family Robinson'.

“Swiss Family Robinson” fue uno de los muchos programas anunciados como parte de la presentación del Día del Inversor de Disney este jueves pasado.

La compañía anunció que planea ofrecer a los suscriptores de Disney Plus 10 series de “Star Wars”, 10 series de Marvel y 15 series de animación de Disney y Pixar en los próximos años.

Entre ellos se incluyen proyectos como una serie de Lando Calrissian y dos derivados de "Mandalorian" centrados en Ahsoka Tano y "Rangers of the New Republic".

Además, Hayden Christensen volverá a interpretar el papel de Darth Vader en la próxima serie de Obi-Wan Kenobi. También está la serie Cassian Andor previamente anunciada en Disney Plus, con Kennedy anunciando que la producción había comenzado hace unas semanas.

