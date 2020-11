Disney Plus: ¿Cuándo comienza el rodaje de la SERIE de Nick Fury?

Samuel L. Jackson regresará al Universo Cinematográfico de Marvel como el ex director de SHIELD, Nick Fury.

Tal como está ahora, SHIELD todavía está disuelto dentro del MCU de Marvel Studios y Nick Fury es técnicamente un agente deshonesto que actúa solo. Eso es, por supuesto, hasta que una propiedad adicional confirme que en realidad ha iniciado SWORD, el equivalente espacial de SHIELD.

Independientemente, el personaje tendrá un papel importante en una próxima serie de Disney Plus, una que puede comenzar a filmarse antes de lo que se pensaba, pese a la pandemia de coronavirus.

Samuel L. Jackson ha interpretado a Nick Fury en 11 películas del MCU

¿Serie de Nick Fury tiene fecha de estreno?

De acuerdo al sitio, Murphy's Multiverse la serie de Disney Plus sobre Nick Fury está en las cartas, y al parecer se producirá con el próximo lote de programas de Marvel Studios para la plataforma de streaming.

El sitio sugiere que la serie probablemente se filmará a mediados de 2021, en algún momento después de que Moon Knight y She-Hulk finalmente comiencen a rodar cámaras en las primeras partes del próximo año.

Después de que Samuel L. Jackson expresó su frustración en un papel cada vez menor en el MCU, el actor se sentó con el director de Marvel Studios, Kevin Feige, y discutió un papel ampliado. Esa charla llevó a una aparición en Captain Marvel, y es algo que probablemente ayudó a impulsar el desarrollo de una serie centrada en Fury.

"Sam fue muy divertido en esta mesa redonda que hablamos sobre cómo había desaparecido durante un tiempo. Aparece en Avengers: Age of Ultron, y luego no está en Captain America: Civil War y no ha estado en varias películas durante un tiempo. Recuerdo que me reuní con él hace dos años y le dije: "Sé que ha pasado un tiempo, Sam. Aquí está nuestro plan. 2019 va a ser el año de Fury'', dijo Feige el verano pasado.

"Lo guiamos a través del joven Fury de dos ojos en Captain Marvel, la única imagen conmovedora de él en Endgame y verlo en [Spider-Man]. Y ahora es divertido ver el año de Fury completo".

Aún no se ha revelado si la próxima serie es en realidad un espectáculo de Fury per se o la especulada serie SWORD que eventualmente podría conducir a una historia de Secret Invasion alrededor de Capitán Marvel 2.

La serie de Fury aún no ha fijado una fecha de lanzamiento, pero podrás encontrar más detalles del programa conforme sean revelados en La Verdad Noticias.

¿Cuáles son tus predicciones para la serie de Nick Fury?, ¿Qué otros personajes de MCU esperas ver obtener una serie de Disney + en un momento u otro? Háganos saber sus pensamientos en la sección de comentarios.

