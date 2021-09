Disney + lanza el póster oficial de Just Beyond de R.L. Stine

R.L. Stine ha aterrorizado a los niños durante más de 30 años y, según un nuevo póster de la próxima serie de Disney +, Just Beyond, está oficialmente listo para asustar a la próxima generación con ocho nuevos cuentos espeluznantes.

Stine ganó una gran popularidad por primera vez en 1993 por escribir las populares novelas de terror y ficción, Goosebumps, la cual se transformó en una popular serie de terror para niños en Nickelodeon.

Recientemente, Stine cambió sus historias para niños a una calificación R sangrienta con "Fear Street", la nueva trilogía de terror de Netflix, que llegó a la plataforma de streaming en julio de este mismo año.

Disney+ presenta Just Beyond de R.L Stine

En un nuevo póster lanzado por Disney +, el público puede vislumbrar el próximo proyecto del autor, Just Beyond que se une al otro proyecto anunciado en 2020, The Babysitter de R.L. Stine que será adaptada a la televisión cómo te revelamos en La Verdad Noticias.

Just Beyond está basada en la serie de cómics del mismo nombre, la serie de antología explorará un reino espantoso donde tres estudiantes desprevenidos deben desentrañar un misterio aterrador.

Dirigida por Marc Webb, director de The Amazing Spider-Man, aunque está claro cuánto control creativo tiene Stine sobre el programa. Independientemente, el autor reveló que está "encantado de estar de vuelta con Disney para la serie de televisión".

"Escribir Just Beyond para BOOM! Studios ha sido una alegría desde el principio", dijo R.L Stine. La serie está protagonizada por Gabriel Bateman (Jack), Riki Lindhome (Bonnie), Christine Ko (Sra. Fausse) Rachel Marsh (Fiona) y otros.

Just Beyond fue creado por el veterano de la ficción de terror, Seth Grahame-Smith, mejor conocido por escribir la novela más vendida del New York Times, Orgullo y prejuicio y zombis. Grahame-Smith también produjo las recientes adaptaciones cinematográficas de It (2017) y It: Chapter Two (2019) de Stephen King.

La serie de antologías seguramente será un viaje a otro mundo, alegre y escalofriante hacia una dimensión oscura. Todos los episodios de Just Beyond llegan a Disney + el 13 de octubre, justo a tiempo para la temporada espeluznante.

¿Cómo se llaman los cuentos más conocidos de RL Stine?

Los mejores libros de R.L Stine

Si bien los libros de R.L Stine están destinados a niños, toda una generación de adultos ahora puede dar fe de que todavía están obsesionados por muchas de las historias más inquietantes de la serie, como Say Cheese And Die! y La noche del muñeco viviente.

