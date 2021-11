Disney + actualiza la línea de tiempo oficial de MCU tras debut de Shang-Chi

Se actualizó la línea de tiempo oficial del Universo Cinematográfico de Marvel. Además de ofrecer la mayoría de las películas en la MCU, el servicio de transmisión de Disney + también divide la franquicia en fases y enumera toda la línea de tiempo de la serie en orden.

Puede ser confuso saber qué películas vienen antes o después de otras, teniendo en cuenta que muchas de las películas tienen lugar aproximadamente al mismo tiempo, por lo que Disney + nos lo pone fácil.

El viernes, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, que revasó a Black Widow como la más vista en pandemia se agregaron a la alineación del transmisor, lo que hizo que Disney + actualizara la línea de tiempo.

Con la excepción de Black Widow, la mayor parte de la Fase 4 hasta ahora ha tenido lugar aproximadamente al mismo tiempo, después de los eventos de Avengers: Endgame.

La linea del tiempo del MCU

Conoce la nueva lista de linea del tiempo

Shang-Chi se ha agregado al final de la lista de la línea de tiempo, siguiendo a personajes como Loki , WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier . Esto significa que Shang-Chi tiene lugar después de que finalizan todos esos títulos, o que todos están configurados exactamente al mismo tiempo y un empate simplemente se establece por defecto en la fecha de lanzamiento.

Aquí está el orden oficial completo de la línea de tiempo de MCU:

Capitán América: El primer vengador

Capitán Marvel

Hombre de Acero

El Hombre de Hierro 2

Thor

los Vengadores de Marvel

Thor: El Mundo Oscuro

Iron Man 3

Capitán América: El Soldado del Invierno

Guardianes de la Galaxia

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Los Vengadores: La era de Ultron

Hombre Hormiga

Capitán América: Guerra Civil

Pantera negra

Viuda negra

Doctor extraño

Thor: Ragnarok

Ant-Man y la avispa

Vengadores: guerra infinita

Vengadores Juego Final

Loki

¿Qué pasaría si ... de Marvel?

WandaVision

El halcón y el soldado de invierno

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Notarás que faltan algunos títulos de MCU en esta lista. The Incredible Hulk , que era una producción de Universal en el momento de su lanzamiento, no está disponible en la plataforma de streaming Disney +.

Lo mismo ocurre con Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home , que fueron lanzados por Sony.

Eternals , la última película de Marvel Studios, será un título interesante para colocar en la línea de tiempo. Es probable que termine hacia el final, ya que su historia principal tiene lugar más allá de los otros eventos del MCU. Pero también abarca miles de años, contando historias mucho antes de que el Capitán América luchara en la Segunda Guerra Mundial.

La mayoría de Marvel Cinematic Universe (excepto tres películas) está disponible para transmitir en Disney +.

