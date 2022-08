Director de House Of The Dragon habla sobre esta traumatizante escena

El universo de "Game of Thrones" no es ajeno a las críticas por escenas sexistas, espantosas u horripilantes, y claramente, el veterano de "GoT" Miguel Sapochnik, quien se desempeña como productor ejecutivo de "House of the Dragon", continúa con esa tradición histórica. El piloto tiene mucho gore clásico de "Thrones", desnudos y más, pero una escena dejó a los espectadores conmocionados y horrorizados gracias a su naturaleza gráfica.

Al comienzo de la serie, el rey Viserys I (Paddy Considine) espera ansiosamente el nacimiento de su segundo hijo, convencido de que el infante será un niño y, por lo tanto, se convertirá en su heredero indiscutible. Nueve años después de su reinado, Viserys y su esposa, la reina Aemma (Sian Brooke), solo han tenido una hija, la princesa Rhaenyra (interpretada en el primer episodio por Milly Alcock), y debido a su género, es poco probable que Viserys la nombre su sucesora.

Sin embargo, el nacimiento de su hijo no sale exactamente como estaba planeado, y la escena en torno a él ya está causando revuelo. Esto es lo que sucede durante esa traumatizante escena del nacimiento en el episodio inaugural de House of the Dragon, y lo que las mentes creativas detrás de la escena dijeron al respecto.

El trabajo de parto de la reina Aemma sale horriblemente mal

A la mitad de "Los herederos del dragón", Viserys es sacado de un torneo que celebra el nacimiento inminente de su hijo para que le digan que el bebé está de nalgas, lo que significa que el bebé se ha volcado en el útero con los pies en la parte inferior de el útero de la madre, y que es posible que la Reina no pueda dar a luz al bebé. Aemma, como se vio en una escena anterior, ya estaba nerviosa por este proceso de parto, ya que aparentemente sufrió múltiples mortinatos y abortos espontáneos después de dar a luz a Rhaenyra.

Trágicamente, se le dice a Viserys que debe tomar una decisión: si no corta el estómago de Aemma para dar a luz al niño, ambos podrían morir.

Sin decirle a Aemma lo que le va a pasar, Viserys toma la mano de su esposa y repite que la ama mientras su aterrorizada esposa grita de dolor cuando su bebé, un varón, es arrancado horriblemente de su estómago en una versión muy arcaica de una C. -sección. Aemma muere por una pérdida masiva de sangre y, en un giro desgarrador, el bebé, llamado Baelon, muere solo unas horas después.

Miguel Sapochnik sobre esta escena de House of the Dragon

En una entrevista con The Hollywood Reporter inmediatamente después del primer episodio, Sapochnik, quien dirigió el piloto, intervino en la escena y explicó el proceso detrás de esto, y según Sapochnik, nunca tuvo la intención de ser gratuito.

"Aemma dice: 'La cama infantil es nuestro campo de batalla'", dijo el director a THR. "Sentimos que era una forma interesante de explorar el hecho de que para una mujer en la época medieval, dar a luz era violencia. Es tan peligroso como parece.

Tienes una probabilidad del 50/50 de lograrlo. Muchas mujeres no lo hicieron. Si dada la opción, el padre elegiría al niño sobre la madre ya que una cesárea te mataría.

Era una parte extremadamente violenta de la vida. Tenemos una serie de nacimientos en el programa y básicamente decidimos darles diferentes temas y explorarlos desde diferentes perspectivas de la misma manera que lo hice para un montón de batallas en Thrones, donde cada vez traté de poner una columna vertebral diferente en cada una para que no hiciera lo mismo que no creo que pusiera un montón de violencia en la pantalla. por el bien de la violencia no hace ningún bien en el mundo".

La escena del parto de Aemma puede haber sido completamente perturbadora, pero según Sapochnik, tenía que suceder. Sin embargo, como ya tiene algunos fanáticos en armas, seguramente habrá algunos que no estén de acuerdo con el director.

