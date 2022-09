Diego Luna habla sobre su experiencia en la serie "Andor" de Star Wars

Diego Luna fue invitado, no sólo para protagonizar “Andor”, también para producir la nueva serie del universo de Star Wars que se estrenará el 21 de septiembre en la plataforma Disney+.

En entrevista para la prensa el mexicano aseguró que ya estaba cansándose de la actuación pues no le gusta llegar tarde a los proyectos, disfruta proponer y hacer trabajo de mesa para poder comprender mejor los papeles que desarrolla.

“Me emociona mucho lo que está pasando sobre todo por lo que me está tocando vivir, aprecio mucho ver el proceso de los demás, crecer, entender e involucrarme desde el origen de las cosas, me había cansado un poco de la actuación porque siempre vamos tarde al proyecto”, aseguró el actor.

Diego Luna en "Andor"

Diego Luna en "Andor"

“Andor” es un proyecto que asegura Diego Luna “lo siente propio”: “me invitaron a producirlo entonces soy parte de la serie desde el principio, pude estar en el momento correcto y oportuno para cuestionar las cosas. Disfruto mucho estar en las mesas de discusión, donde se hacen los modelos y los bocetos”.

Tal vez te interese.- Diego Luna podría ir a la cárcel por deuda millonaria en Aguascalientes

Diego Luna no piensa a futuro, “disfruta el viaje”

Diego Luna no piensa a futuro, “disfruta el viaje”

Diego Luna reveló que no le gusta pensar en el futuro y evita visualizarse en determinados lugares: “qué tristeza estar tan preocupado por el futuro, además qué pasa si no lo logras, entonces ¿fracasaste?, yo tiendo a pensar en el presente, en lo que me está pasando, disfruto el viaje y dejo que me sorprenda lo que está por llegar”.

“Salvo en mi adolescencia, he tenido la fortuna de trabajar en proyectos muy interesantes, de los que he aprendido y sobre todo por las personas con las que he podido intercambiar conocimiento”.

“Andor” se centra en la historia de su protagonista Cassian Andor, quien después de que un ladrón le roba un objeto es reclutado por un integrante de la rebelión para salvar el universo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.