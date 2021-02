Diamond White es la PROTAGONISTA de la nueva serie de Disney Channel Marvel's

La actriz y cantante Diamond White (The Bold and the Beautiful, The Lion Guard) interpretará a Lunella Lafayette (también conocida como Moon Girl) en la muy esperada serie animada de Disney Channel Marvel's 'Moon Girl y Devil Dinosaur', programada para estrenarse en 2022.

También se unen al reparto principal Alfre Woodard (Luke Cage de Marvel) como la abuela de Lunella, Mimi; Libe Barer (Sneaky Pete) como el mejor amigo y manager de Lunella, Casey; Sasheer Zamata (Saturday Night Live) como la madre de Lunella.

Moon Girl and Devil Dinosaur nueva serie de Disney Chanel Marvel's.

Adria; Jermaine Fowler (Superior Donuts) como el padre de Lunella, James Jr; Fred Tatasciore (Marvel's Avengers Assemble) como el único dinosaurio diablo; y Gary Anthony Williams (Doc McStuffins) como el abuelo de Lunella, Pops. Laurence Fishburne, productor ejecutivo de la serie dará voz al papel recurrente de The Beyonder, un tramposo curioso y travieso.

La serie viene de un cómic de Marvel

Basada en los exitosos cómics de Marvel, Marvel's Moon Girl y Devil Dinosaur sigue las aventuras de la súper genio Lunella Lafayette, de 13 años, y su T-Rex de 10 toneladas, Devil Dinosaur.

Después de que Lunella accidentalmente trae Devil Dinosaur a la actual ciudad de Nueva York a través de un vórtice de tiempo, el dúo trabaja en conjunto para proteger el Lower East Side de la ciudad del peligro.

De Disney Television Animation, la serie estará producida por Fishburne y Cinema Gypsy Productions de Helen Sugland (black-ish, mixed-ish , adult-ish) y el ganador del premio Emmy Steve Loter (Kim Possible).

El ganador del premio Emmy Rodney Clouden (Futurama) es el productor supervisor, Jeffrey M. Howard (Planes) y la ganadora del premio Emmy Kate Kondell (The Pirate Fairy) son coproductores y editores de historias, y Pilar Flynn (Elena of Avalor) es productora.

