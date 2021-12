Detalles y pistas que quizá no viste del tráiler de "The Batman"

Cosas que quizá no viste en avance de The Batman

El poderoso nuevo avance de "The Batman" nos ha labrado el camino para darnos una idea de lo que en 2022 veremos, al mismo tiempo de dejarnos pistas sobre su trama.

Titulado "The Bat" and "The Cat", el avance se centra en la relación del héroe de Gótica con Selina Kylie, una Gatúbela interpretada por Zoë Kravitz.

Para este nuevo avance de la cinta, el director Matt Reeves dejó varios planos para que el espectador se haga una idea de lo diversa y oscura que será, en La Verdad Noticias te explicamos esos detalles.

"The Bat" and "The Cat", bajo esta premisa el director Matt Reeves nos regala un avance de más dos minutos de la película, donde además de centrarse en la relación de Bruce Wanye con Selina Kylie, nos deja ver a un Batman muy violento.

Con el avance pudimos comprobar que el villano a tratar será el Acertijo, uno de los personajes más emblemáticos en las historias de cómics del Caballero de la Noche.

Por si eso no bastara, la cinta nos mostrará a un Bruce Wayne que todavía no encuentra un equilibrio entre el héroe y la persona, haciendo la trama aún más oscura y madura.

Estreno de la película en México y HBO Max

Junto al épico avance, Warner Bros confirmó que la cinta se estrenará en los cines México el 04 marzo de 2022, mientras que su llegada a la plataforma de HBO Max se retrasará hasta el 19 de abril.

Con el estreno a destiempo, "The Batman" rompe la publicación simultánea en cines y plataforma, algo que según analistas afectó a cintas como "Dune" o "The Suicide Squad".



