Descubren carta que revela último deseo de John Lennon antes de ser asesinado

Una nueva revelación ha generado un gran revuelo entre los fanáticos de The Beatles, la cual se dio luego de que John Lennon se mudó a Nueva York para vivir con su esposa Yoko Ono, después de que la banda británica se separó.

En este artículo de La Verdad Noticias, te hablaremos sobre una carta que se descubrió recientemente y en la cual se asegura que la noche antes del asesinato, el vocalista británico estaba emocionado por volver a Inglaterra por primera vez en una década.

Cabe recordar que Jhon Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 por Mark David Chapman, quien mató a la estrella del rock mientras salía de su residencia en Nueva York, de cinco disparos mortales en la espalda.

John Lennon habló con su tía antes de morir

La noche antes de su muerte, Jhon habló por teléfono con su tía y tutora, Mimi Smith, a quien reveló sus planes para 1981. Mimi dio a conocer esta llamada en una carta recién descubierta dirigida a una periodista del Daily Express en la década de 1980.

"Estoy tratando de aceptar lo terrible que ha sucedido, pero me resulta muy difícil. Él mismo tenía tanta fe, yo estoy tratando de hacer lo mismo. Llamó por teléfono la noche anterior, ingenioso, divertido, rebosante de emoción, a punto de volver. No podía esperar a verme".

El historiador y experto en los Beatles, Mark Lewisohn, ha declarado que esta carta "proporciona una sólida confirmación de que, de no ser por su asesinato, Lennon habría regresado a Gran Bretaña en 1981 por primera vez en 10 años".

Por su parte, David Chapman fue condenado a 20 años de cárcel. Durante su encarcelamiento, se ordenó que recibiera tratamiento psiquiátrico mientras estaba en prisión. Desde el año 2000 se le ha denegado la libertad condicional 11 veces.

The Beatles llegó a su fin cuando terminaron de grabar su último álbum, Let It Be, que se publicó en 1969. Tras el lanzamiento del álbum, Lennon trabajó en su propia música en solitario con Yoko Ono, lanzando una colección de álbumes como Imagine en 1971.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Twitter y mantente informado.