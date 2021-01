'Dear White People': Un NUEVO personaje se une a esta serie de Netflix

Karamo Brown, el anfitrión de la serie ganadora del Emmy ojo raro, se ha unido a la próxima cuarta y última temporada de 'Dear White People' serie de Netflix en un papel recurrente. La temporada 4 está programada para estrenarse en 2021.

Lamentablemente los detalles del personaje de Brown se mantienen en secreto así como cualquier detalle de la temporada, si aún no sabes de que estamos hablando tenemos la sinopsis de esta impactante serie llena de intriga, emoción y misterio.

Karamo Brown estará en Dear White People.

Sinopsis de 'Dear White People'

Basado en el aclamado largometraje indie debut de Justin Simien, 'Dear White People' se desarrolla en el contexto de una universidad predominantemente blanca de la Ivy League donde las tensiones raciales burbujean justo debajo de la superficie.

La serie satírica, que continúa donde dejó el éxito de Sundance 2014, sigue a un grupo de estudiantes de color de la Universidad de Winchester mientras navegan por un panorama diverso de injusticia social, prejuicios culturales, corrección política (o falta de ella) y activismo en la era del milenio.

Las estrellas Marque Richardson, Logan Browning, Brandon P. Bell, Antoinette Robertson, DeRon Horton, John Patrick Amedori y Ashley Blaine Featherson están programados para regresar para la temporada 4. La serie de 10 episodios es producida por Lionsgate.

Trayectoria de Karamo Brown

Brown recibió una nominación al Primetime Emmy 2020 como Anfitrión Sobresaliente de un programa de Reality o Reality-Competition para Queer Eye. Recientemente protagonizó la comedia romántica de Freeform The Thing About Harry junto a Jake Borelli.

Brown es el cofundador de la compañía de belleza y cuidado de la piel Mantel que se lanzó en línea el año pasado y ahora se vende en todo el país en Nordstrom. También es el autor de Karamo: My Story of Embracing Purpose, Healing, and Hope y I Am Perfectly Designed, coescrito con su hijo Jason 'Rachel' Brown.

Disponible a través de Luminary, el podcast de Brown, Karamo, es una mirada en profundidad a los problemas más espinosos de la vida a través del lente de sus invitados famosos y fanáticos de todo el mundo. Brown está representado por ICM Partners y Meyer Downs. Actualmente las 3 temporadas de 'Dear White People' estan en la plataforma de Netflix.

Elenco de la serie 'Dear White People' de Netflix.

