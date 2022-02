Deadpool no estará en la nueva película de Doctor Strange

A pesar de que los fans están muy seguros de que Deadpool formará parte de la nueva película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, en entrevista Ryan Reynolds ha confesado que no aparecerá.

El actor dijo que no está involucrado en esta extensión del universo de superhéroes, pero su respuesta dejó varias dudas al aire, pues a manera de broma dijo que un grupo de personas neutralizarían al entrevistador, haciendo referencia a que no se pueden revelar detalles importantes.

Hasta el momento Marvel no ha confirmado qué personajes favoritos de los fans como Deadpool vayan a formar parte de esta nueva entrega del Doctor Strange, a pesar de esto ellos mantienen la esperanza de que al final se llevarán una grata sorpresa.

Las sospechas de los fans sobre Deadpool en la película del Doctor Strange

Las sospechas de los fans sobre el antiheroe en la película del Doctor Strange

Los fans están muy seguros de que Deadpool sí estará en la nueva película del Doctor Strange, porque según ellos al analizar el póster de la cinta en una sección se puede ver a Deadpool, aunque no se ve con claridad.

También creen que podría estar ya que Ryan Reynolds se ha mostrado interesado en llevar a Deadpool al MCU, y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” sería una buena oportunidad para hacerlo.

¿Por qué Deadpool no está en Disney Plus?

La razón por la que Deadpool no está en Disney Plus

A pesar de que los derechos de transmisión de Deadpool son de Disney, al ser una producción de clasificación para adultos, sería difícil encontrarla en esta plataforma que tiene un público familiar.

En La Verdad Noticias también te informamos que revelaron el primer crossover de Deadpool con el MCU junto a Korg.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.