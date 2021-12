Daredevil usará un traje totalmente nuevo tras su regreso al MCU

En los últimos días, el director ejecutivo de Marvel Kevin Feige confirmó que el Daredevil de Charlie Cox sería el mismo personaje que llegaría al MCU en la próxima fase de la casa de las ideas.

Tras el final de la tercera temporada de la serie de Netflix, el futuro del héroe era incierto, sin embargo debido al gran éxito que obtuvo, regresaría al universo cinematográfico de Marvel, aunque aparentemente tendrá un gran cambio.

Tras confirmarse que Daredevil haría su aparición en la serie de She Hulk se confirmó que regresaría totalmente renovado, ya que estrenaría un traje bastante novedoso y completamente diferente al clásico rojo que ya conocemos.

Daredevil estrenará traje en su regreso al MCU

El traje amarillo de sus inicios volverá a ser usado por el héroe

Las los supuestos rumores de la aparición de Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home’, se confirmó que si aparecería pero hasta la llegada de la serie de She Hulk, donde usaría uno de sus antiguos trajes del cómic, sin embargo nuevo en el MCU.

El traje que utilizaría sería la versión del mismo pero en color amarillo, mismo que empleó durante sus primeros años patrullando Hell’s Kitchen en 1964, utilizando este traje durante los primeros seis números de su primer serie, para después tener su primer cambio de look.

Daredevil es el único que regresará

El regreso del personaje emocionó mucho a los fans

Aunque el actor Vincent D’Onofrio insinuó que Kingpin estará en Hawkeye otros héroes como Luke Cage, Jessica Jones y Iron Fist no regresarían, mientras que los fans solicitan que The Punisher también vuelva, pues después de Daredevil, esta fue la serie más exitosa de Netflix-Marvel.

Hasta el momento tendremos que esperar hasta el 2022 cuando se estrene la serie de She Hulk en Disney+ para poder ver al abogado ciego de nuevo como parte oficial del universo cinematográfico de Marvel.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!