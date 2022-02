Daredevil, The Punisher, Jessica Jones y The Defenders se mudan a Disney Plus

Daredevil, The Punisher y Jessica Jones y The Defenders se mudan a Disney Plus

Las series de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders dejarán de estar disponibles en Netflix y pasarán al catálogo de Disney Plus en un movimiento esperado por los fanáticos de Marvel, que ahora tendrán todo el contenido de sus superhéroes favoritos en una sola plataforma.

Desde la semana que corre los suscriptores de Netflix han observado que los programas mencionados muestran una nota adjunta con el mensaje: “Este programa está disponible hasta el 1 de marzo”.

Según el sitio web especializado Entertainment Weekly, que publicó primero la actualización, aún no hay información sobre cuándo Daredevil, Jessica Jones y el resto de personajes originales de Marvel serían relanzados en Disney Plus tras el éxito de algunos de ellos con sus historias independientes, que desde el principio estuvieron incluidos en el MCU.

Series de Marvel en Netflix

Marvel y Netflix construyeron un universo de superhéroes 'de barrio' conectados al MCU.

Disney y Netflix se asociaron previamente para expandir el MCU más allá de sus películas, con múltiples series centradas en los superhéroes de la ciudad de Nueva York, que juntos se conocen como The Defenders.

Todo comenzó en 2015 con Daredevil, protagonizada por Charlie Cox como el héroe titular; luego con Krysten Ritter en Jessica Jones; Mike Colter en Luke Cage; Finn Jones en Puño de hierro; y Jon Bernthal en The Punisher. Todos excepto Bernthal se unieron en una sola serie en “The Defenders”, pero todos los proyectos en solitario fueron cancelados en 2018.

Por su parte, Disney Plus, que debutó en 2019 en Estados Unidos, lanzó sus propias series originales de Marvel, incluido WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye y próximamente estrenará Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk y más.

El MCU se reconforma

Disney Plus tendrá casi todas las producciones relacionadas con el MCU.

Poco a poco, Marvel Studios está atrayendo a los personajes construidos en series de Netflix a su universo de películas. Charlie Cox regresó como Matt Murdock con un cameo en Spider-Man: No Way Home. Luego, Vincent D'Onofrio retomó su papel de Kingpin, que interpretó originalmente en Daredevil, como el gran villano en Hawkeye. Desde entonces, Daredevil es una de las series más vistas en Netflix.

De momento se desconoce si Jessica Jones, Luke Cage o cualquiera de los otros personajes de los programas de Netflix-Marvel aparecerán en proyectos futuros de Disney Plus, pero Cox insinuó que podría haber más episodios de Daredevil en camino. La Verdad Noticias.

