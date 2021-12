Daniel Craig rompe el silencio sobre como se siente al despedirse de James Bond

No Time To Die marcó la quinta y última película de Daniel Craig como James Bond, un papel que interpretó por primera vez en 2006 y que lo ha catapultado a la fama mundial desde entonces.

La película llegó a los cines en octubre y recibió críticas en su mayoría positivas tanto de la crítica como del público. Por ejemplo, en Rotten Tomatoes tiene una puntuación del 84% de 389 reseñas y una de audiencia del 88% tras 10,000 reseñas.

Además, como te revelamos en La Verdad Noticias No Time To Die batió récord pandémico en taquilla internacional destronando a F9 como la cinta más taquillera de la era del coronavirus.

Daniel Craig se despide de James Bond

Al final de la película, el Bond Craig se sacrificó, convirtiéndose en el primer Bond de la historia en morir. El actor apareció recientemente en No Time To Die: The Official James Bond Podcast y habló sobre el inesperado final.

"Hubo muchas ideas diferentes que iban y venían y algunas se quedaron. La línea principal de esto es la familia [y] el amor, más el hecho de que teníamos un final, así que se trataba de colgar la película de eso", explicó Craig.

Craig también describió el final de la película cómo "realmente muy, muy satisfactorio" después de que se reveló que “No Time To Die” sería la película más larga de la franquicia de James Bond.

¿Quién será el próximo James Bond?

James Bond en el cine

Con la salida de Craig, los rumores sobre quien será el próximo agente 007, incluso se ha rumorado que Dwayne Johnson “La Roca” quiere ser el siguiente James Bond, a cuya lista se suman Tom Holland y Ryan Reynolds.

En cuanto al próximo James Bond, la productora Barbara Broccoli compartió que actualmente no están realizando su búsqueda, pero que el proceso probablemente comenzará en algún momento del 2022 tras la salida de Daneil Craig.

