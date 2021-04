DC: ¿dudas sobre Black Adam? Aquí las respuestas

Tras anuncios y ambigüedad a partes iguales son muchos los espectadores casuales interesados en la próxima cinta del universo cinematográfico de DC: Black Adam, y es que el personaje no es tan conocido fuera de las páginas de los cómics, aquí las principales dudas:

¿Es un villano? Aunque en la cinta será interpretado por Dwayne Johnson como un antihéroe en los cómics de DC este personaje originalmente se consolidó como un villano que después se arrepintió de sus actos y se unió a la Sociedad de Justicia de América.

Black Adam comenzó como un villano en los cómics de DC.

¿Quién es su archienemigo? Quizá no lo sepas pero el rival consagrado de Black Adam es Shazam quien también fue conocido en el pasado como Capitán Marvel. El choque entre ambos personajes se debe a que el origen de sus poderes es el mismo: el mago Shazam.

¿Cuándo hizo su primera aparición? Este personaje salido de las páginas de Shazam! Apareció por primera vez en el tomo número uno de ‘The Marvel Family’ de los autores Otto Binder y C.C. Beck en 1945.

Más dudas de Black Adam resueltas

¿Cuáles son sus poderes? Los poderes de Black Adam son la contraparte exacta de los de Shazam, aunque este no cambia de apariencia como el héroe, entre los que están la rapidez de Horus, la fuerza de Amón, la sabiduría de Zehuti, el poder de Atón y el coraje de Mehen.

¿Quién lo creó? Black Adam originalmente fue creado por el escritor Otto Binder y el artista C.C. Beck, de los dos fue Binder el de la idea original pero Beck creó su icónica apariencia con el traje negro.

¿En qué otros medios ha aparecido? Black Adam es un personaje popular de DC que ha aparecido en series animadas como Young Justice y Batman: The Brave and the Bold además de que es un personaje jugable en el videojuego Injustice: Gods Among Us. Pronto aparecerá en la esperada cinta del universo cinematográfico de DC.

Esto es todo lo que necesitas saber de Black Adam, el popular villano vuelto antihéroe de DC que llegará a la pantalla grande interpretado por Dwayne Johnson. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la llegada de esta esperada cinta para traerte lo más reciente.

