DC Universe se relanzará como DC Universe Infinite en 2021

Desde que se lanzó por primera vez en 2018, la aplicación DC Universe ha tenido un impacto único y favorito de los fanáticos en el panorama del servicio de streaming.

La plataforma DC Universe ha permitido a los fanáticos experimentar una gran cantidad de cómics, películas, programas de televisión y más en torno a la marca DC Comics, pero parece que pronto se actualizará.

DC Universe es un servicio de video por demanda anunciado en 2017

El viernes, DC anunció que DC Universe se relanzará el próximo año como DC Universe Infinite, un servicio premium de suscripción de cómics digitales. Se espera que el pivote tenga su lanzamiento inicial el 21 de enero de 2021, antes de expandirse globalmente en el verano de 2021.

Así será DC Universe Infinite

La nueva plataforma de DC Universe Infinite se enfocará más en la experiencia del cómic, con una gran cantidad de nuevas funciones y acceso temprano a títulos de moda. Las series originales de DC Universe, que incluye Titans, Young Justice, Doom Patrol, Stargirl de DC y Harley Quinn, se trasladará a HBO Max.

DC Universe Infinite dará a los fanáticos acceso a más de 24,000 cómics en el lanzamiento, con una colección ampliada de cómics, novelas gráficas originales y cómics digitales que abarcan 80 años del DC Multiverse.

El relanzamiento también permitirá a los fanáticos acceder a títulos seis meses después de que sus ediciones físicas se publiquen en las tiendas, a diferencia de la brecha de un año que existe actualmente en DC Universe. Los fanáticos también tendrán la posibilidad de descargar una cantidad ilimitada de títulos para leer sin conexión en sus dispositivos favoritos desde un teléfono inteligente o tableta.

DC Universe Infinite también continuará ofreciendo su área comunitaria favorita de los fanáticos de forma gratuita a todos los suscriptores de DC registrados y premium, con un calendario completo de eventos para fanáticos planeados para 2021.

"Nuestros fanáticos adoran la sólida biblioteca de cómics de la plataforma y, con la transformación, no los defraudaremos", dijo el editor y director creativo de DC, Jim Lee, en un comunicado. “Estoy emocionado de compartir que los miembros de DC Universe Infinite no solo podrán leer todos los cómics geniales que han disfrutado, sino que los nuevos números debutan en la plataforma más rápido que antes, se están creando exclusivas en primer lugar digital, y los eventos exclusivos para miembros comenzarán lo antes posible".

"¡Nunca ha habido un mejor momento para ser fanático de DC!"

El nuevo servicio también ofrecerá acceso más temprano a los cómics digitales, con títulos que incluyen Aquaman: Deep Dives, Batman: Gotham Nights, DCeased: Hope at World's End, Harley Quinn: Black + White + Red, Injustice: Year Zero, ¡Shazam! : Lightning Strikes, Superman: Man of Tomorrow, Swamp Thing: New Roots y Wonder Woman 84. Los fanáticos también pueden experimentar DC Universe Infinite Originals, incluido nuevo contenido de cómics centrado en personajes queridos.

¿Cómo consigo DC Universe Infinite?

DC Universe Infinite estará disponible en línea en DCUniverseInfinite.com y a través de dispositivos iOS y Android. El servicio tendrá un costo de $ 7,99 dólares al mes, o $ 74,99 al año, lo que promedia $ 6,25 al mes.

Si los fanáticos de DC Universe también quieren seguir el contenido de películas y televisión hasta HBO Max, hay una oferta especial disponible que permite a los suscriptores elegibles actualizar su servicio para incluir la plataforma de streaming por $ 4.99 adicionales por mes. Esta oferta solo estará disponible hasta el 30 de octubre de 2020.

Series de DC se trasladarán a HBO Max

Cada suscriptor de DC Universe Infinite, miembro existente o aquellos que se unan durante el período de oferta de reserva recibirán un cupón especial canjeable en la tienda de DC. Los suscriptores anuales recibirán un vale de $ 25, mientras que los suscriptores mensuales recibirán un vale de $ 10.

Además, los suscriptores actuales no necesitarán crear una nueva cuenta ya que su inicio de sesión en DC Universe lo hará transferir a DC Universe Infinite.

