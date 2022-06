Cuevana 3 no fue borrada: ¿Qué pasó realmente? Información Completa

El sitio web fue lanzado en el año 2007, sin embargo, empezó a operar en el 2011 donde las personas empezaron a conocer e interactuar en el mismo.

Pero, no todo es "miel sobre hojuelas". El 21 de mayo de 2014 el sitio web fue cerrado definitivamente. Esto es algo típico que sucede con los sitios webs de piratería; como es el caso de cinecalidad, pelisplus, entre otros portales populares de Latinoamérica.

¿Qué le pasó realmente a cuevana en el 2022?

El sitio web de cuevana3.io se presume que fue cerrado por el propio "NIC". Ya que ACE se deslinda totalmente de la caída.

Sin embargo Cuevana3.io ahora es cuevana.biz (Esta información se obtiene de diferentes fuentes, y foros donde los usuarios aseguran que hay que tener cuidado con múltiples clones que se encuentran en los resultados de búsqueda)

¿Qué es cuevana 3 y cuáles son las diferencias?

Cuevana 3 es el mismo sitio web de cuevana original, sin embargo, es un número que nace por la falta de dominios disponibles para su compra. Prácticamente todos los dominios importantes de cuevana han sido comprados, por ende, los administradores deciden compran dominios con extensiones más populares como .com, .net, entre otros.

¿Cómo identificar un clon de cuevana?

Los clones de cuevana suelen tener la misma apariencia como su nombre lo indica "CLON", copian el diseño de una manera muy exacta, fuente, iconos, colores, diseño en general. su nombre de dominio es bastante similar, solo que las extensiones cambian por ejemplo: .pro, .me, .plus, .xyz, .mail, entre otros.

El contenido no es el mismo, las actualizaciones de la original son más rápidas e instantáneas, los sitios de piratería presumen de no alojar contenido, por ello su método se trata de compartir enlaces de otros servidores como fembed, netu, etc.

¿Quiénes son los dueños de cuevana?

Se desconoce quienes sean los dueños del sitio web hasta el momento, sin embargo, en sus inicios los dueños fueron argentinos, sin embargo se trata de cuevana en el año 2014, a partir del 2017 cuevana tomó otro rumbo y fue actualizada por otras personas.

Ventajas y desventajas de usar cuevana en estos tiempos.

Los sitios de piratería brindan contenido gratuito, sin embargo, hay que destacar que existen peligros y mala calidad en sus contenidos, nunca como la fuente original.

Ventajas:

Contenido gratuito: Accedes a un catálogo público y abierto de títulos, que contienen trailer, descripción y claro, la película o serie completa (Piratería)

Accede desde cualquier dispositivo: Estos sitios te permiten acceder desde cualquier dispositivo móvil, pc o hasta incluso TV.

Descargas: Una de las cosas que más la gente agradece de estos sitios es poder descargar el contenido y verlo offline, ya que algunos tienen conexiones lentas a Internet.

Desventajas:

Posibilidad de virus: Aunque no es el caso de cuevana, hay sitios que incluso te roban tu ancho de banda, haciendo más lento tu internet mientras navegas.

Clones: Los clones son sitios que en algunos casos no tiene ética de ningún tipo, así que solo exprimen a los usuarios.

Anuncios excesivos: Alguno de estos sitios tienen más de 10 ventajas emergentes en un lapso de 5 minutos, esto es muy incómodo para muchos usuarios.

Comentarios de los usuarios en foros y redes sociales sobre cuevana:

Twitter: “había estado entrando al parecer a una página clon de cuevana, pues las películas que había buscado, ya no estaban” - Sofía

Facebook: “Cuevana.biz es el original, no tiene tanta publicidad como las demás que dicen ser reales, espero que sigan mejorando.” - Ricardo

Reddit: El mundo de las páginas de películas en internet cada día está más difícil, no sé por qué atacan a la cultura de internet, total, las películas se salen mucho después del cine. - Mariano