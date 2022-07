¿Cuántas escenas post-créditos hay 'Thor: Love and Thunder'?

Las escenas post-créditos de la cinta

Por fin se ha estrenado en cines 'Thor: Love and Thunder', una de las cintas más esperadas del año por los fanáticos de Marvel y en general del género de superhéroes.

La historia del Dios del Trueno se desarrolla justo después de la batalla contra Thanos, sin embargo ahora deberán enfrentar a un poderoso ser que mata a otros más poderosos.

Tras el estreno en México de esta cinta las redes sociales se cuestionan sobre si hay escenas post-créditos y en concreto si vale la pena esperar un poco más antes de salirse de la sala.

Advertencia de spoilers.

Si, al final de la cinta existen dos escenas post-créditos que dirán mucho sobre el desarrollo de la fase 4 en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En la primera escena podemos ver a Zeus herido después de su encuentro con Thor, siendo éste quien llama a Hércules interpretado por Brett Goldstein.

En la segunda escena tenemos a Jane Foster, quien luego de morir en la cinta se encuentra con Heimdall en un lugar desconocido.

'Thor: Love and Thunder' elenco y sinopsis oficial

Como pocas producciones esta cinta de Marvel tiene un elenco de primer nivel, destacando el regreso de Natalie Portman como Jane Foster.

Chris Hemsworth interpreta a Thor

Natalie Portman interpreta a Jane Foster, la Poderosa Thor

Tessa Thompson interpreta a rey Valkyrie

Christian Bale encarna al villano de la cinta, en temido Gorr, el dios Carnicero

Taika Waititi interpreta a Korg y también es la voz del dios Kronan

Russell Crow interpreta al dios del Olímpo, Zeus

Chris Pratt como Star-Lord

Vin Diesel como Groot

Bradley Cooper como Rocket

"Thor: Love and Thunder de Marvel Studios muestra al dios del Trueno en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el dios Carnicero, que busca la extinción de los dioses. Para combatir la amenaza, Thor solicita la ayuda de rey Valkyrie, Korg y su exnovia Jane Foster, quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjölnir, como la Poderosa. Thor. Juntos, se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del dios Carnicero y detenerlo antes de que sea demasiado tarde", dice su sinopsis oficial.

Con "Thor: Love and Thunder" se pretende que Marvel Estudios pueda retomar el poder de la taquilla tras lo sucedido con Doctor Strange In The Multiverse Of Madness y Spider-Man: No Way Home.



