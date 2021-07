¿Cuándo y dónde ver el estreno de “La Purga por siempre”?

La cinta final de la gran franquicia llega a cines mexicanos este jueves primero de julio con el título de “La Purga por siempre”.

La película dirigida por Everardo Gout contará con las actuaciones de Ana de la Reguera y Tenoch Huerta como protagonistas.

Raza, inmigración, resentimiento contra las élites, son los temas principales que abordará la cinta apocalíptica favorita de los espectadores.

Este jueves 1 de julio será el estreno de la cinta dirigida por Everardo Gout por los cines mecxicanos, misma que concluirá con el ciclo de la famosa franquicia.

Además de Ana de la Reguera y Tenoch Huerta, la cinta contará co las actuaciones de Josh Lucas y Leve Rambin.

La cinta ha sido bien recibida por la crítica

Con el estreno de la cinta de la Purga, los principales críticos de cine ya han emitido sus primeras impresiones sobre la trama final.

A su vez, se espera una alta recaudación de la cinta por parte de la taquilla, debido al reciente éxito que tuvo el estreno de Ràpidos y furiosos 9.

"Tiene un poquito de...quizás no es sabiduría, pero algo sustancioso que merece la pena masticar (...) No lo llamaría alimento mental, pero le da un valor algo más nutricional que algunas de sus predecesoras". Michael O'Sullivan: The Washington Post