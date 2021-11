¿Cuándo y a qué hora comienza la preventa de 'Spider-Man No Way Home'?

Estamos a unas cuantas horas para que de comienzo la preventa en cines de 'Spider-Man No Way Home', la película más esperada del año y la cual ha sido una sensación en redes sociales.

La preventa de boletos para “No Way Home” comienzan este próximo lunes 29 de noviembre, sin embargo deberás conocer la dinámica que los cines tienen para este evento.

En La Verdad Noticias te presentamos todo lo que debes saber sobre la preventa y demás detalles de la cinta del “Hombre Araña” que quizá te perdiste.

Horario de preventa en cines de 'Spider-Man No Way Home'

Según información compartida por las principales cadenas de cine en México, Cinépolis y Cinemex, la venta comenzará a partir de las 0:01 horas de la madrugada del lunes 29 de noviembre de 2021.

En ese sentido, la noche de este domingo al lunes se habilitará el servicio para que adquieras tus entradas sin tener que acudir a las taquillas de manera presencial.

Solo para que estés informado, en esta ocasión no habrá función premiere o de media noche para la cinta, por lo que al momento de adquirir tus boletos deberás tener en cuenta eso.

Fecha de estreno de la cinta en cines

A través de redes sociales, Sony Pictures y Marvel Studios dieron a conocer la nueva fecha de estreno en la cinta del trepamuros, causando asombro entre los internautas.

La cinta ahora será estrenada el 15 de diciembre en miles de salas de cine en el país. Originalmente la cinta se iba a estrenar el 17 de diciembre, es decir dos día después a la fecha actual.

De momento no se sabe a ciencia cierta si Tobey Maguire y Andrew Garfield harán parte de Spider-Man No Way Home, pero lo que si es un hecho, es que esta cinta promete ser un bombazo ene taquilla mundial.

