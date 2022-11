¿Cuándo se estrena The Handmaid's Tale temporada 6?

Parecía ayer cuando comenzábamos a ver las desgracias de Defred y ya han pasado cinco años en los que hemos sufrido con el personaje interpretado por Elisabeth Moss. Hace unas semanas ha terminado la temporada 5 de 'El cuento de la criada' y ahora nos queda una pausa hasta que sepamos qué es lo que deparará a June y compañía tras el final.

Y es que nos queda ya una última temporada (la sexta) en donde veamos el final (o al menos en cierto sentido, que Bruce Miller es algo ambiguo) de la historia. Unos episodios que veremos próximamente y de los que vamos a repasar todo lo que sabemos.

¿Cómo termina The Handmaid's Tale 5?

La última vez que vimos a June fue a bordo de un tren, escapando de Canadá ante la inseguridad que hay en el país que parece cada vez más afín a Gilead o, al menos, menos tolerante con los refugiados. En el tren se encuentra con Serena, por lo que apunta a una odisea conjunta con destino desconocido (la idea es Hawaii).

En lo que el tren parte asistimos a una triple detención: la de Luke, tras apalizar al hombre que atropelló a su mujer; la de Nick, después de atizar al comandante Lawrence culpándole por el ataque a June; y la de Janine que, si bien al principio podría pensarse que es por su enfrentamiento con Naomi, descubrimos que comparte camioneta con la Martha que le pasó información sobre June.

Con este panorama la temporada 6 deberá resolver todas estas situaciones en lo que se antoja unos episodios bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados. Bruce Miller insiste en las entrevistas concedidas, por ejemplo en Deadline, que tenemos que recordar que la serie se llama 'El cuento de la criada' y, por tanto, el centro será en todo momento June.

El reparto de The Handmaid's Tale

The Handmaid's Tale

Al contrario que esta quinta temporada en la que hemos visto un par de bajas importantes, de momento parece que el reparto principal de 'El cuento de la criada' se mantendrá intacto. Así podemos dar por seguras las presencias de Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Ann Dowd, Madeline Brewer y Sam Jaeger.

Sin embargo, a juzgar por los acontecimientos no sabemos hasta qué punto asegurar la presencia de la gente de Toronto, como Samira Wiley (Moria) o Amanda Brugel (Rita). Por parte de Gilead, no podemos descartar la presencia de Ever Carradine, McKena Grace, Carey Cox, Jason Butler Harner, Amy Landecker y Jordana Blake.

El rodaje de la serie

El rodaje de la temporada final de 'El cuento de la criada' todavía no ha comenzado. O, al menos, todavía no ha sido anunciada la producción por parte de MGM Television, productora de la serie.

Bruce Miller sigue al frente de la ficción como showrunner y guionista principal. Además Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Rachel Shukert, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark y Kim Todd son los productores.

Fecha de estreno de The Handmaid's Tale

The Handmaid's Tale

Ya sabes que esto dependerá de las fechas de rodaje pero normalmente y a excepción de la época COVID, la serie ha ido a temporada por año. Por ello, no podemos descartar que veamos el final de trayecto en los últimos meses de 2023.

Salvo cambios importantes, la nueva temporada la podremos ver en HBO Max.

