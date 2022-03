¿Cuándo sale la temporada 2 de “How I Met Your Father”? Foto: espinof.com

Si te quedaste atrapado o atrapada con la historia de “How I Met Your Father” en su primera entrega, debes tener ansias por saber sí tendrá temporada 2 y sí, sí la tendrá, pero ¿cuándo se estrena?, ¡aquí te lo diremos!

En La Verdad Noticias te revelamos que este spin-off de “How I Met Your Mother” dejó encantados a muchos, y desde que terminó en Estados Unidos el 15 de marzo de 2022, los fans ya quieren conocer cómo sigue la historia, y por suerte habrá una segunda entrega que te dejará sin habla, pues ¡es muy prometedora!

Anteriormente te contamos dónde puedes ver la nueva serie; sin embargo, ahora te diremos cuándo podrás disfrutar de la segunda temporada de “Cómo conocí a tu padre”.

Segunda temporada de “How I Met Your Father” ¿Cuándo se estrena?

Serie de Hulu. Foto: culturageek.com.ar

La plataforma Hulu ya anunció que sí habrá segunda entrega de esta serie, pero no ha confirmado la fecha en que saldrá, aunque muchos aseguran que será para alguno de los meses del 2023 y contará con 20 capítulos, así que, mantente pendiente, ya que podrías disfrutar de esta más pronto de lo que esperas.

Recuerda que esta serie la puedes ver en Star Plus, sí no la has visto, ¿qué esperas para hacerlo?, lo único que tienes que hacer es suscribirte a la plataforma de streaming y comenzar a disfrutar de esta historia.

¿Cómo conocí a tu padre 2022 reparto?

Serie de Hulu. Foto: www.milenio.com

Esta historia producida por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger tiene un reparto que desde la primera temporada enamoró a todos, a continuación, te damos el listado de los actores, ¡toma nota!

Sophie interpretada por Hilary Duff Jesse interpretado por Chris Lowell Valentina interpretada por Francia Raisa Charlie interpretado por Tom Ainsley Ellen interpretada por Tien Tran

Conoce más sobre esta serie leyendo How I Met Your Father anuncia fecha de estreno.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de mag.elcomercio.pe