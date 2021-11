¿Cuándo comienza la venta de boletos de 'Spiderman: No Way Home' en México?

No cesan las emociones tras el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home y ahora después de ver las imágenes, los fanáticos anhelan ver cuanto antes el resultado final.

Además de la proyección del tráiler, Marvel y Sony dieron a conocer las fechas para la preventa de la película, la cual se espera que rompa récords de asistencia como en el pasado lo hizo “Avengers, Infinity War”.

En La Verdad Noticias te presentamos todos lo que debes saber sobre la preventa y demás detalles de la cinta del “Hombre Araña” que quizá te perdiste.

Fecha de preventa de boletos en México

Preventa de boletos en México

Antes que nada, debes de saber que la fecha oficial del estreno en México es el 16 de diciembre, día en que sabremos si Tobey Maguire y Andrew Garfield harán parte de la cinta.

Ahora bien, la preventa de boletos para “No Way Home” comienzan el próximo lunes 29 de noviembre, por lo menos así fue informado por la cadena de cines a nivel nacional Cinépolis.

"Estreno este 16 de diciembre. Cuenta regresiva para la preventa, este 29 de noviembre", escribieron junto con el tráiler oficial de la película.

Hablando del tráiler, te compartimos cuáles fueron las impresiones de Tom Holland y por qué lloró al mirarlo.

Segundo tráiler de Spider-Man No Way Home

Este martes 16 de noviembre, Marvel y Sony Pictures compartieron el segundo avance oficial de la cinta del trepamuros y vaya que hubo sorpresas que analizar.

El tráiler fue presentado de manera exclusiva a fanáticos en un evento de Los Ángeles y donde incluso estuvo Tom Holland presente para el momento.

Spider-Man: No Way Home será la última cinta de Tom Holland en el MCU, por lo que le dará cierre a la trilogía iniciada por Kevin Feige en 2017.

