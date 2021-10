¿Cuáles son las nuevas series de HBO Max?

La plataforma streaming ha causado furor, pues se han revelado algunos adelantos de las nuevas series de HBO Max. La plataforma ha lanzado grandes proyectos, por lo que cuenta con un catálogo de películas y series como “Harry Potter” o “El Señor de los Anillos”, de igual forma ha apostado por proyectos originales.

En este 2021, la plataforma a estrenado series, una de ellas fue “The White Lotus”, “The Flight Attendant”, “Mare of Easttown” y “Hacks”, pero recientemente han presentado algunos adelantos de nuevas producciones, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos todos los detalles.

Y es que, este 5 de octubre, la plataforma de HBO Max lanzó el tráiler de “House Of The Dragon”, precuela de la exitosa serie “Game of Thrones”, aunque no fue el único proyecto que lanzó, también revelaron vistazos exclusivos de otras producciones que ha llamado la atención de los usuarios.

Nuevas series de HBO Max

Una de las nuevas series de HBO Max es “Succession”, la plataforma confirmó la tercera temporada del proyecto que se estrenará el próximo 17 de octubre, ya que revelaron algunos detalles como imágenes así como el tráiler de la serie. De igual forma mostraron un clip exclusivo sobre lo que será la trama.

En el adelanto se puede apreciar a Kendall que se enfrenta a la prensa tras los comentarios sobre la empresa familiar, pero no está consciente de lo que acaba de hacer, por lo que a lo largo de la trama darán a conocer lo que pasará con él, su padre y sus hermanos.

Otra de las esperadas series es “And Just Like That”, un reboot de la popular serie “Sex and The City”. Los fanáticos volverán a ver a las inseparables amigas Carrie, Charlotte y Miranda interpretadas por las actrices Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon. Cabe mencionar que Kim Cattrall no participa en la serie.

Aunque la plataforma de HBO Max, solo presentó este 5 de octubre, un video detrás de cámaras de “And Just Like That”, donde muestran algunas imágenes nuevas. En el corto video revelaron que llegará al catálogo en diciembre del 2021.

Por otro lado, la plataforma presentó un adelanto de la “Peacemaker”, pues luego de que se estrenó “The Suicide Squad”, se reveló que se estaba trabajado en una serie spin-off con la participación de John Cena, por lo que ahora revelaron que la serie se estrenará en enero del 2022.

Estrenos de HBO Max en octubre 2021

Nuevas series de HBO Max

Tras la llegada de la plataforma a México, han presentado los estrenos de octubre. El jueves 7 de octubre se estrenará “Asesino en el olvido” así como el capítulo cinco de “Doom Patrol” temporada 3. El 9 de octubre la película “Instintos ocultos”, el estreno solo será en Estados Unidos.

El 10 se estrenará el capítulo 5 de “Scenes From a Marriage”. La película “Dune” se estrena el 22 de octubre; el domingo 24 “Insecure” temporada 5 así como “Curb Your Enthusiasm”, una serie de comedia. Pero, recientemente los adelantos de las nuevas series de HBO Max han dejado asombrados a los usuarios.

