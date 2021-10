¿Cuál será la próxima High School Musical? 4 series lanzarán a nuevas estrellas

Desde su estreno en Disney + en noviembre de 2019, High School Musical: The Musical: The Series ha revitalizado una nueva generación de Wildcatmanía y ayudó a establecer las carreras musicales de sus dos jóvenes protagonistas.

Si bien la trilogía original de High School Musical lanzó las carreras de Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y otros a fines de la década de 2000, nadie en la franquicia ha aprovechado tanto la plataforma como un trampolín hacia el estrellato del pop como Olivia Rodrigo.

La nueva promesa de Disney, quien interpreta a Nini Salazar-Roberts en la serie de streaming, ha logrado éxito musical tras éxito musical durante los últimos nueve meses. Ahora, los fans se preguntan si HSM u otra serie hará lo mismo por otras estrellas potenciales.

HSM lanza a dos jóvenes al estrellato

Olivia Rodrigo y Joshua Bassett saltan a la fama con High School Musical

Desde el momento en que el personaje de Olivia Rodrigo subió al escenario para hacer una audición con "Start of Something New" en el estreno de la serie, los fanáticos pudieron ver el potencial musical de la entonces chica de 16 años.

Después de firmar un contrato con Geffen Records durante la pandemia, Rodrigo lanzó su sencillo debut, "Drivers License", en enero pasado, y pasó de ser el líder de la serie High School Musical a una auténtica superestrella del pop.

Mientras que Rodrigo ha dominado la cultura pop con su álbum debut Sour, su coprotagonista, Joshua Bassett, también ha florecido. El actor lanzó su propio sencillo, "Lie Lie Lie", aparentemente en respuesta a su ex-novia con un video musical lleno de similitudes a la imagen en redes de Olivia.

El éxito doble de Rodrigo y Bassett, quienes aparecen en la lista 21 Under 21 de Billboard por primera vez este año, nos hizo pensar: ¿cuál podría ser el próximo High School Musical: The Musical: The Series? En La Verdad Noticias te presentamos las opciones.

Series que competirán con High School Musical

Series que lanzarán a nuevas estrellas a la fama

Julie and the Phantoms

Otra creación del director original de HSM, Kenny Ortega, Julie and the Phantoms es el sucesor más obvio del legado musical de East High que se está transmitiendo actualmente. Basado en la serie brasileña Julie e os Fantasmas, el original de Netflix está causando sensación.

La serie sigue la historia de Julie, una adolescente cuya pasión por la música cobra vida tras la muerte de su madre con la ayuda de los fantasmas de Sunset Curve, una banda de rock de los 90 cuya carrera se truncó justo antes de un espectáculo en el Orpheum Theatre de Los Ángeles.

Respaldada por su trío de talentosas coprotagonistas, la serie musical presenta una actuación increíble de la debutante de 17 años Madison Reyes como Julie, quien brilla con temas como "Finalmente libre", "Bright" y "Edge of Great".

Si bien la serie aún no se ha renovado oficialmente para una segunda temporada, Madison Reyes ha aprovechado el impulso, lanzando su primer sencillo en solitario, "Te Amo", a principios de este verano.

Grease: Rise of the Pink Ladies

Actualmente en desarrollo en Paramount +, la próxima serie inspirada en la película clásica, Grease: Rise of the Pink Ladies acaba de ganarse un pedido de 10 episodios para una primera temporada en el servicio de streaming más nuevo.

Ambientada 4 años antes de la película original de 1978, la serie precuela musical contará la historia de “cuatro chicas hartas y marginadas [que] se atreven a divertirse en sus propios términos, provocando una pánico moral que cambiará Rydell High para siempre".

El programa también se toma en serio la búsqueda de caras nuevas para su cuarteto de Pink Ladies. Los productores lanzaron una convocatoria de casting abierta para "verdaderas amenazas triples que tienen 18 años o más para interpretar a estudiantes de secundaria".

El equipo de casting dejó en claro que el criterio para ser una Pink Lady en el siglo XXI es inclusivo para todos, específicamente llamando a todas las expresiones de género, orientaciones sexuales, razas, etnias, religiones y discapacidades.

Olympic Boulevard

Olympic Boulevard es totalmente sobre el K-pop, un mundo posiblemente mucho más despiadado que cualquier competencia deportiva internacional. El drama musical de una hora ha estado en producción para el servicio de streaming de NBC, Peacock desde finales de 2019.

La próxima serie narra la historia de un ídolo coreano-estadounidense en desgracia que consigue un trabajo como profesor en una de las primeras academias de entrenamiento de K-pop en América. El programa contará con Paula Yoon como guionista.

La serie tiene potencial para servir como una especie de plataforma crossover para el talento creciente del K-pop y catapultar el género aún más hacia la corriente principal de EE. UU. Sin embargo, su arma secreta podría ser la presencia de Kyle Hanagami como coreógrafo.

Si no reconoces el nombre, Hanagami ha pasado los últimos cuatro años trabajando con Blackpink, creando los números de baile en videos musicales como "Ddu-Du Ddu Du", "Boombayah", "Kill This Love", "How You Like That”, “Ice Cream” y "Lovesick Girls”.

Love, Victor

Si bien no es una serie basada en la música, Love, Victor ha cautivado a los fanáticos durante dos temporadas con la dulce historia del estudiante de secundaria Victor Salazar, interpretado por Michael Cimino.

Se trata de un spin-off de Love, Simon de 2018, la serie comienza con Victor navegando por su identidad como el niño nuevo en la escuela que entabla una amistad por correspondencia Simon de Nick Robinson.

Como toda buena historia de la escuela secundaria, el programa inyecta música en la vida de sus personajes, como con Benji de George Sear interpretando una versión de "Call Me Maybe" de Carly Rae Jepsen durante la temporada 1.

Sin embargo, el momento musical más destacado del programa no sucedió hasta la mitad de la temporada 1, gracias a una adorable versión de karaoke de "Holy" de Justin Bieber entre Cimino y el último enamoramiento de Victor, Rahim (Anthony Keyvan).

