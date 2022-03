¿Cuál es la película de Netflix que ha batido récords desde su estreno?

¿Cuál es la película que ha batido récords desde su estreno?

La plataforma streaming de Netflix ha sorprendido a los internautas por sus lanzamientos en el mes de marzo, pero ¿Cuál es la película que ha batido récords desde su estreno? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles de "El Proyecto Adam”, protagonizada por Ryan Reynolds.

Previo a su lanzamiento en la plataforma, la cinta había generado expectativas debido al tráiler y la participación de Jennifer Garner y Mark Ruffalo por su regreso como pareja de ficción, por lo que la película se ha ubicado en lo más visto, de igual forma está en el Top 10 de las más populares.

Anteriormente te compartimos cuáles son las tres películas más vistas en la plataforma, pero con el estreno de la cinta protagonizada por Reynolds que fue el pasado viernes 11 de marzo, los internautas han quedado asombrados por la historia de un viajero en el tiempo.

"El proyecto Adama" se ha posicionado como una de las más vistas

Cabe mencionar que la película trata sobre un joven Adam (Walker Scobell) que vive con su madre, pero sufre bullying en la escuela debido a que tiene una forma peculiar de expresarse con las demás personas, pero en un momento inesperado recibe la visita del Adam del futuro (Ryan Reynolds).

Tras el encuentro de los personajes del presente y futuro se revelarán los motivos que llevaron a Adam a viajar en el tiempo, por lo que el rol de su padre y el mismo Adam descubrirá que su misión es distinta a lo que él creía; Shawn Levy, es el director de la película de ciencia ficción.

Estrenos de hoy lunes 14 de marzo en Netflix

"Downton Abbey: La película" ya está disponible en la plataforma

Este lunes 14 de marzo se une al catálogo de la plataforma "Downton Abbey: La película", se trata del primer largometraje de la serie británica Downton Abbey, pero en esta ocasión, la familia y sus sirvientes se preparan para una nueva era y una visita real.

Mientras que el 15 de marzo llegará a la plataforma streaming de Netflix “Marilyn tiene los ojos negros”, así como “Zenco: la brigada del bien”, “Homer”, “Adam by Eve: A live in Animation”, “Catherine Cohen The Twist…? She’s Gorgeus”.

