¿Cuál es la historia detrás de Inventando a Anna, serie de Netflix?

Inventando a Anna, serie de Netflix se unió al catálogo de la plataforma streaming este 2022 y tras su lanzamiento la miniserie ha dejado intrigados a los usuarios, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos la historia detrás de la estafadora de celebridades y socialités, Anna Delvey.

La serie original de la plataforma es protagonizada por Julia Garner y creada por Shonda Rimes, quien participó en “Grey’s Anatomy” y “Bridgerton”. El proyecto se centra en Delvey, una supuesta heredera alemana que participó en las altas esferas en Estados Unidos.

Anteriormente te compartimos los estrenos de febrero del 2022. Luego del estreno de la mini serie el pasado 11 de febrero, los usuarios se han cuestionado quién es Anna Delvey, pero su verdadero nombre es Anna Sorokin, una mujer rusa.

Historia detrás de Inventando a Anna, serie de Netflix

Inventando a Anna, serie de Netflix

Y es que, en el 2018, Jessica Pressler publicó en New York Magazine un artículo sobre Sorokin, artículo que se basaron para Inventando a Anna, serie de Netflix, pues se hacía pasar como una socialité, no era una heredera alemana, sino una rusa criada en Alemania que de 2013 a 2017 estafó a millonarios.

La estafa la llevó a cabo a través de un club a base de membresías que llevaría por nombre Anna Delvey Foundation. Ella aseguraba que su papá era un empresario muy conocido y que estaba metido en la industria de los paneles solares, de igual forma dijo que estaba metido en el petróleo.

Inventando a Anna, serie de Netflix que revela lo que hizo Anna Sorokin

La joven pedía a sus amistades que pagaran la cuenta con su tarjeta y ella se los daría en efectivo, aunque a veces no regresaba el pago, pero en el mundo de los millonarios no representaba mucho, incluso pedía dormir en el sofá asegurando que pagaría la renta, pero no lo hacía.

En el 2013, la joven logró conocer a personas importantes tras volverse una pasante de la revista Purple, conoció al editor en jefe Olivier Zahm y André Saraiva, quienes estaban en los eventos de moda de Fashion Week, también conoció a Michael Xufu Huang, coleccionista de arte y fundador del museo M WOODS de Beijing.

Por otra parte, en una entrevista, Huang comentó que le pareció algo extraño que la joven le pidiera a él que pagara los boletos y hospedaje con su tarjeta, pero él se percató de algo, pues Anna realizó una fiesta en el restaurante Sadelle en el Soho y no pagó la cuenta.

Posteriormente comenzó a desarrollar su fundación, ella decía que artistas como Jeff Koons o Damiel Hirst estarían en el proyecto, el cual costaría unos 25 millones de dólares, por lo que inició su búsqueda financiera. Con el tiempo, se fue quedando sin amigos, pues la distancia se debió a la desconfianza.

Luego el hotel donde se hospedaba el 11 Howard, se percataron que no había una tarjeta de crédito de Anna para poder hacer los cargos, pues acumuló una deuda de 30 mil dólares, aunque la cuenta se pagó con una transferencia.

¿Qué pasó con Anna Delvey?

Anna Delvey, la estafadora de celebridades

La joven logró financiarse algunas cosas, con cheques falsos que calmaban a los bancos, pagaba, le depositaban y se gastaba el dinero, pero cuando veían que eran falsos o que las transferencias no llegaban, ella se movía para conseguir dinero, por eso nunca usaban tarjeta de crédito, sino efectivo.

Anna fue arrestada en el 2017 y en el año 2019 la declararon culpable, fue sentenciada de 4 a 12 años de prisión. Por su parte, ella dijo al New York Times que no se sentía culpable y que volvería a hacer.

Cabe mencionar que en Inventando a Anna, serie de Netflix, se muestra a Vivian interpretada por Anna Chlumsky, una periodista de Manhattan que encuentra la historia de Delvey. El personaje de Vivian está basado ligeramente en Jessica Pressler, la autora original del artículo sobre la identidad de Anna Delvey.

