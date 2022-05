¿Cuál es la canción en el segundo tráiler de la temporada 3 de The Boys?

La serie satírica de superhéroes, basada en el cómic del mismo nombre, es uno de los programas más populares del servicio de transmisión, con La temporada 2 recibió un enorme aumento del 89% en los espectadores en comparación con la temporada 1 (a través de Insider ). Y por lo que hemos recopilado del nuevo y explosivo tráiler, es justo decir que la Temporada 3 está en camino de ser otro éxito para Prime Video.

El último avance comienza con Homelander disculpándose por enamorarse del "superhéroe" nazi Stormfront (Aya Cash) en varias entrevistas televisadas, tratando de mantener la calma.

El nuevo metraje luego muestra a Starlight (Erin Moriarty) preocupada de que Homelander, uno de los héroes más poderosos del mundo , esté perdiendo la cabeza.

A medida que el caos que aprendimos a esperar de "The Boys" se deshace lentamente, vemos a Queen Maeve (Dominique McElligott) darle al asesino de superhéroes Billy Butcher (Karl Urban) un vial que, cuando se inyecta, otorga superpoderes al receptor durante 24 horas.

El tráiler lleno de acción nunca se detiene, mostrando a los Boys titulares conspirando contra los superhéroes del universo, desdibujando las líneas entre quiénes son los verdaderos héroes y villanos en un mundo cada vez más gris.

A medida que aparecen rostros familiares y nuevos héroes, como Soldier Boy (Jensen Ackles), escuchamos una vieja melodía apropiada aunque olvidada que llama a las personas no tan altruistas que manejan los hilos.

Una melodía introspectiva de los Beach Boys suena en el segundo tráiler de la temporada 3 de The Boys

"Heroes and Villains" de los Beach Boys adorna el último tráiler de la nueva temporada de "The Boys". Lanzada en 1967 en el álbum "Smiley Smile", la canción alcanzó el número 12 en las listas de Billboard , aunque NPR sugiere que la melodía "parece haber sido eliminada de los libros de historia".

Más de medio siglo después, la canción encontró un hogar apropiado en el segundo tráiler de la temporada 3 de "The Boys".

A medida que avanza el tráiler, la canción comienza con la letra "He estado en esta ciudad tanto tiempo que de vuelta en la ciudad / me han tomado por perdido y me he ido" mientras vemos la sede de Vought, seguida de Mother's Milk (Laz Alonso) reencontrándose con su familia.

La temporada 3 de "The Boys" verá a personajes como Mother's Milk y Hughie Campbell (Jack Quaid) luchando por la normalidad , a pesar del caos del mundo heroico que los adormece.

Aunque hay numerosas interpretaciones de "Heroes and Villains", una profundiza en el tema central de "The Boys". Según lo informado por Far Out en julio de 2021, Marilyn Wilson, ex esposa del cantante Brian Wilson, dijo sobre la canción: "'Hay tanta gente jodida en la industria de la música. Los buenos y los malos... Eso es algo que Brian tenía en mente cuando hicieron 'Heroes and Villains'".

Al ver que "The Boys" denuncia la hipocresía del negocio de los superhéroes y cómo los "héroes", como Homelander, no son diferentes de los villanos que pretenden detener, es bastante apropiado que "Heroes and Villains" aparezca en el último tráiler para la serie.

